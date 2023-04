Cinco claves para una mayor probabilidad de aprobación de un préstamo si es microempresario

Las microempresas son uno de los motores del desarrollo social y económico del país.

De acuerdo con cifras de la ONU para Colombia, estas organizaciones generan cerca del 80 % del empleo. Así lo confirman los gremios Acopi y Anif. Y gran parte del territorio colombiano se desarrolla desde lo social y lo económico, gracias a los emprendimientos que surgen en esos lugares.

Sin embargo, estos pequeños empresarios no la tienen nada fácil, pues encuentran una cantidad de obstáculos para acceder a créditos o préstamos financieros en la banca comercial y las instituciones tradicionales para seguir impulsando y potenciando sus negocios.

Acceso

De acuerdo con la encuesta de micronegocios ‘Emicron’ del Dane, solo el 9 % de los micronegocios en el país accede a crédito bancario.

Usualmente, la banca tradicional suele considerar que otorgar oportunidades financieras a este tipo de compañías es riesgoso, negando sus solicitudes de crédito, argumentando que no tienen amplia experiencia en el rubro, que no tienen los años suficientes con su negocio activo, no cuentan con un historial crediticio o están mal calificado en la Central de Riesgos.

Por lo anterior, este segmento no ve satisfechas sus necesidades financieras, impidiendoles escalar o surtir sus negocios con insumos, materiales, productos que les permita incrementar sus venta o ampliar su ‘capacity’ de atención. Para ello compran activo fijo como cocinas, congeladores, equipos e incluso amplían su negocio como abrir otras sucursales o expandir el número de espacios para atender a más clientes, pero tienen como única opción recurrir al ‘gota a gota’, siendo su fuente de liquidez para crecer en sus negocios.

Como respuesta a lo anterior, la plataforma de soluciones financieras Wolet, que permite a las empresas realizar préstamos justos y rápidos sin necesidad de contar con una afiliación bancaria, entrega cinco recomendaciones para aumentar la probabilidad de aprobar préstamos confiables y seguros que solicitan las pymes.