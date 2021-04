‘Colombia no se quedaría sin flujo de caja’: expertos

Para atender las necesidades del país, el Gobierno Nacional destina $20 billones al mes. Pero lo que más asombra es que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sólo se cuenta con flujo de caja de $30 billones para pagar sus obligaciones, recursos que alcanzarían para seis semanas.

“Las necesidades de caja que tenemos como país para pagar las nóminas de los funcionarios, los compromisos de inversión que tenemos y los gastos en salud, infraestructura, etc., implican $20 billones. Existe urgencia de una reforma fiscal, tenemos caja para unas seis semanas”, advirtió Carrasquilla.

Más allá de pensar que el país está ad portas de entrar en quiebra, Gregorio Gandini, profesor y analista de Gandini Análisis, aseguró que el jefe de la cartera económica nacional se refirió a la liquidez.

Es cierto que Colombia tiene una compleja situación de las finanzas públicas. De acuerdo con cifras de MinHacienda, en 2020 se tuvo un déficit fiscal de -7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es casi $78 billones.

Para el 2021, las proyecciones apuntan a que se ubicaría en -8,6%, cerca de $96 billones.

Según los expertos económicos, se podrían acudir a mecanismos económicos que permitan balancear el flujo de caja.

“No es que estemos quebrados, estoy seguro que el Ministerio tiene un plan de contingencia para atender estos escenarios. El Estado tiene recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y TES (títulos de deuda pública), entre otros”, aseveró Gandini.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que el anuncio del ministro Carrasquilla es un concepto teórico de liquidez como en cualquier otra empresa del país.

¿Qué pasaría si el Gobierno no tuviera ingresos adicionales? ¿Para cuánto tiempo alcanzarían esos recursos de caja para pagar las obligaciones en las próximas semanas? “Es un ejercicio teórico, por cuanto el Gobierno va a continuar recibiendo ingresos en las próximas seis semanas producto del recaudo tributario y de las fuentes de financiamiento, el endeudamiento interno y externo”, precisó Mejía.

Esto no significará que la Nación deje de pagar las obligaciones. “Es simplemente un indicador que muestra que la situación se ha venido apretando producto de la pandemia, pero que no implica un riesgo de no pago de las obligaciones a lo largo de este año”.

Para el economista Germán D. Machado R, aclaró, a través de Twitter (@gmachrod), que en los últimos siete años la caja ha alcanzado, en promedio, para un mes. “En 2015 alcanzaba para 2 semanas. En 2021, para 6.5 semanas”.