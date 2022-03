“Colombia tiene una posición privilegiada en medio de la crisis energética porque no importa gas”: presidenta de Naturgás

Luz Stella Murgas, presidenta de Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), estuvo en Entrevistas Vanguardia, un espacio donde habló sobre la crisis energética que atraviesa el mundo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, los avances de los planes pilotos de fracking en Santander y las reservas de gas para el suministro en Colombia. Murgas precisó que en el mercado colombiano del gas, la crisis entre Rusia y Ucrania no tiene una repercusión directa porque el 100% del gas que se produce en Colombia se consume en el país. También señaló que es importante que los candidatos presidenciales aborden los temas de la industria del gas, “que sin lugar a dudas tienen estrecha relación con el bienestar de los colombianos y el crecimiento socioeconómico del país”.

¿Cómo está el sector del gas en el país? En Colombia hay disponibilidad de gas natural. Tenemos hoy reservas probadas de tres terapies cúbicos que equivale a 7,7 años de autosufiencia, y tenemos un potencial que pueden llegar hasta 60 terapies cúbicos, eso equivale pasar de 7,7 años a 100 años de autosuficiencia de gas natural. Hoy en día, el gas natural que nosotros consumimos en Colombia es 100% producido en el país, y eso en el contexto global, más la crisis actual que sucede entre la Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania, nos hace tener una posición privilegiada en la medida en que no somos importadores de gas, es por eso que debemos concentrar los esfuerzos para desarrollar ese potencial en el Mar Caribe, en los yacimientos no convencionales y en otras áreas continentales que han mostrado un potencial en gas para poder mantener esa seguridad energética a largo plazo, y no depender de otros mercados, como lo hace la UE. ¿Y Santander? A nivel Colombia tenemos cerca de 10.446.000 de clientes, eso equivale a que hoy le llega el servicio a 36 millones de colombianos. En Santander, en el sector residencial tenemos conectados a 340 mil familias, 7.120 clientes comerciales. También hay un avance en el servicio de gas natural vehicular con 4.061 vehículos dedicados a gas natural y en Santander tenemos un total de 765 vehículos convertidos a operación con gas. Por tanto, el gas es un energético que, en este proceso de transición, es clave porque permite darle viabilidad al paso de las energías renovables, brindando respaldo a las intermitencias de las energías eólica y solar, por eso debemos desarrollar ese potencial que tenemos para garantizar la migración y cumplir con las metas de descarbonización que tiene el país.

El gas natural representa el 1% del PIB nacional, del futuro de 100.000 empleos actuales y 20.000 adicionales, de US$2.900 millones en inversiones probables.

¿Cómo garantizar las reservas de gas para que el país asegure su autobastecimiento y no depender de mercados externos? Hay que desarrollar esas reservas, porque a medida de que produzcamos lo que consumimos implica que no seamos importadores en la actualidad. Si vamos al núcleo de los problemas militares que hay entre Rusia y Ucrania, se derivan de la dependencia de gas natural que tiene la UE con Rusia. La UE importa 80% del gas total que consume, de ese porcentaje el 40% proviene de Rusia. Entonces, tienen una dependencia alta del gas de esa nación. Esta dependencia unida a las energías renovables que no pudieron suplir al total de la demanda de la UE, que justo tuvo reactivación en una temporada invernal asociada a los altos precios del carbón y del gas debido a la escasez, fueron los acentuaron estos conflictos. Por eso, es que la seguridad y soberanía energética para un país es importante. En el caso de Colombia, lo ideal es no convertirnos en importadores, es clave para poder dar viabilidad al proceso de transición energética, y para que estos conflictos geopolíticos no se acentúen en un futuro. ¿Esto confirma que Colombia es un país privilegiado? El Ministerio de Minas y Energía, a comienzo de año, señaló que en el 2021 registramos la mayor cifra de producción promedio de gas natural en los últimos cinco años. También Ecopetrol anunció que aumentó en 8% sus reservas probadas de gas a lo largo del año pasado, esto sumado al potencial que tenemos, hace que Colombia tenga una posición privilegiada en medio de la crisis mundial.

¿Esta crisis militar entre Rusia y Ucrania, que se ha traducido en una crisis energética, qué implicaciones tiene para el sector de gas? Es claro que los precios de suministro de gas en Colombia son competitivos frente a los precios que hoy en día se negocian en Europa. Debido a la escasez, estos precios tuvieron una significativa alza. Por ejemplo, puede suceder que en el promedio de tarifa negociada por suministro de gas en los recibos haya llegado a 39 dólares, y comparando ese precio con Colombia, acá hacemos negociaciones de mediano plazo (de dos o tres años), en donde el precio promedio negociado es de 4 dólares. Vemos entonces una brecha en los precios de suministro de gas. Es claro que hay un problema inflacionario en el mundo y eso puede traducirse en altos precios de insumos, logística y otros sectores de la economía. Hoy los colombianos pueden tener tranquilidad que el suministro de gas en el país, en la medida en que no está sujeto a los precios de referencia internacional, sino que son precios que se forman en el mercado local, no tendrá un efecto, ni un impacto negativo como está sucediendo en el resto del mundo. Eso es lo positivo de tener soberanía energética y producir el gas que consumimos en Colombia.

El 100% del gas que se produce en Colombia se consume en el país.

¿Desde Naturgas cómo ven los pilotos de fracking que se desarrollan en Santander? Hay que ayudarle a la audiencia a tener claridad en la seguridad energética, en especial los yacimientos no convencionales, ya que estos pueden quintuplicar las reservas actuales de gas. Sin lugar a dudas, esto redundará en recursos fiscales que aumentarán en un 10% o 15% la inversión total del Gobierno por 25 años, eso equivale a $4 billones por año. En materia de autosuficiencia en tiempo el desarrollo de los yacimientos ayudará a pasar de esos 7,7 años a 30 años adicionales en autosuficiencia en gas natural. Creo que el desarrollo científico que se hace con las pruebas pilotos de fracking es un paso importante para incrementar esas reservas de gas. Esto es clave para la transición energética porque representa el 100% de la disminución de material particulado fino que afecta la calidad del aire. El gas y la electricidad serán el 50% de la matriz energética en los próximos 20 años y 30 años, y la mirada a la transición implica una mirada integral de los recursos, que no podemos prescindir del gas natural porque dará respaldo a las intermitencias de las energías renovables en la transición. ¿Desde el gremio han contemplado un plan b, si las pruebas pilotos no se ejecuten? Las pruebas pilotos de fracking es un procedimiento que se está dando de manera acertada, que aportará desde el punto de vista científico insumos reales para poder determinar y tomar una decisión de cómo Colombia afrontará el desarrollo de estos yacimientos a futuro. Considero que lo que debemos hacer es esperar los resultados de esas pruebas y esos pilotos, que tendrán una comisión de verificación que se ha formado con un equipo interdisciplinario, que evaluará el proceso. Creo que el paso que debemos seguir es esperar el resultado de los pilotos, con base en esa información científica podremos tomar decisiones acertadas sobre cuál debe ser la hoja de ruta que Colombia debe seguir. No llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos es no incrementar las reservas de gas que tenemos, es no tener recursos fiscales para la inversión social en el país. En el contexto de seguridad energética, es importante que Colombia desarrolle su potencial con enfoque sostenible con el medioambiente, con altos estándares técnicos.

En Colombia hay 4 mil vehículos pesados que usan gas en 2021, para un aumento del 64%.