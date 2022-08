Colombianos ahorran $1.000 al día en promedio: estudio de Fincomercio

El reto es incrementar el ahorro

Los expertos de Fincomercio revelan los argumentos que entregan quienes aún no ahorran. Lo principales son:

1. “Tengo ingresos bajos y no puedo ahorrar”.

2. “Creo que para ahorrar debo tener gran cantidad de dinero”.

3. “Como no me sobra plata no puedo ahorrar”.

4.“Ahorrar es mucho sacrificio y esfuerzo”.

5.“Para qué ahorro si yo no tengo metas claras”.