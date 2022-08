¿Cómo afectaría la reforma tributaria su bolsillo? Análisis

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana realizó un ejercicio matemático en el que estima cómo impactará la reforma tributaria del Gobierno Petro a cada tipo de ingresos de los colombianos.

Para la estimación construyeron un modelo de simulación, incorporando las propuestas tributarias dirigidas a las personas naturales, las cuales se sintetizan en: unificación del tratamiento tributario de los ingresos provenientes del trabajo, el capital, las pensiones, los dividendos y las ganancias ocasionales; limitación de las deducciones y exenciones a $4 millones mensuales, y la inclusión del impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados.

Hallazgos

De acuerdo con el Observatorio Fiscal, los hogares que perciben menos de $10 millones verían su bolsillo afectado como consecuencia de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Paralelo a esto, los hogares con ingresos mayores a $10 millones se afectarían por los impuestos saludables y las cargas tributarias por la renta a las personas naturales.

“Los resultados evidencian que la reforma representaría una disminución de alrededor de $10 mil mensuales en el ingreso disponible para los hogares que ganan menos de un salario mínimo. Para los hogares que ganan entre un salario mínimo y $4 millones mensuales, el impuesto representaría una caída del ingreso disponible entre $14.000 y $21.000 mensuales. Para los hogares con ingresos entre los $4 millones y $10 millones mensuales, los impuestos a cargo aumentarían entre $25.000 y $40.000 mensuales”, proyectó el estudio.

Otra revelación del informe es que solo a partir de los $10 millones de ingreso mensual es que los cambios en el impuesto de renta a las personas naturales comenzarían a tener efecto.

El observatorio advirtió que en los hogares que reciben ingresos cercanos y superiores a los $10 millones el aumento de carga tributaria no sería tan fuerte en relación con su ingreso.

“Para los hogares que ganan entre $10 millones y $15 millones, el descenso en su ingreso sería menor a $100.000 mensuales. Esta caída se explica por los impuestos saludables y las modificaciones en el impuesto de renta a las personas naturales. En este grupo de hogares el efecto de la reforma no parecería ser muy significativo”, precisó el estudio.

En cambio los grandes cambios ocurrirían a partir de los hogares que devengan más de $25 millones mensuales. El Observatorio Fiscal consideró que para estas familias el aumento en la carga tributaria se acercaría al $1.000.000. Y casi la totalidad del incremento procedería de las modificaciones en el impuesto de renta.

Conclusiones

El observatorio concluyó que para casi todos los hogares la carga tributaria aumentaría marginalmente a causa de los impuestos saludables. La preocupación para muchos expertos en temas de salud no es que exista un impacto en el costo de los alimentos no saludables, sino que el impacto no sea lo suficientemente grande para disuadir a los consumidores de dejar de comprarlos.

Otra conclusión es que el gran impacto lo percibirían especialmente los hogares que comienzan a ganar $25 millones o más. Sin embargo, a pesar de lo grande, no parece ser un impacto que no pudiesen solventar. El verdadero problema es que los hogares con estos ingresos son muy pocos.

“Al dejar sin tocar el impuesto de renta que pagan las personas con menos de $10 millones, se obtiene como resultado un recaudo muy bajo por los hogares que ganan entre $10 millones y $15 millones mensuales”.

El estudio llamó la atención en el efecto final de la reforma sobre los hogares, ya que dependerá del uso que se le dé a los recursos recaudados. En este momento del debate no se conoce la destinación de los eventuales recaudos adquiridos, y si se destinaría a pagar deuda pública, transferencias u otros gastos públicos. “En cualquier caso, una muy mala señal sería la aprobación de una reforma tributaria con unas metas de recaudo por debajo de las anunciadas inicialmente”, apunta el estudio.