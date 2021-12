¿Cómo hacer un buen uso de la prima de fin de año?

La prima es uno de los ingresos adicionales más esperados por los colombianos cada seis meses. A propósito, expertos señalan que el uso adecuado de estos recursos se logra a través de una buena educación y una planeación financiera de tipo personal que ayude a mejorar la administración de estos ingresos.

“Uno de los errores más frecuentes de los colombianos es que se gastan la prima antes de recibirla y no realizan una buena planificación de este recurso, el no tener un presupuesto claro dificulta tener control sobre los bienes y servicios que adquirimos que no son tan necesarios en esta época”, comentó David Nieto Martínez, director del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque.

Por esta razón el especialista comparte algunos consejos para realizar un uso eficaz de la prima:

- Analice la situación económica: Es clave que se haga de manera realista para establecer un presupuesto de gastos e ingresos, con el que se puedan identificar las salidas de dinero que disminuyen la capacidad de ahorro cuando se reciben ingresos adicionales.

- Priorice las obligaciones con terceros: Si tiene deudas lo más importante es destinar el total o parte de este dinero para abonar o cubrir toda la deuda con el fin de generar un mejor flujo de caja en los próximos meses, mejorando la capacidad de ahorro.

- Haga un listado de cosas que necesita: Es importante tener un listado de cosas que realmente necesita y que son de primera necesidad.

- Destine un porcentaje para ahorrar: Pensar en el futuro es una buena opción, si le es posible guarde una parte de su prima en una cuenta de ahorros, CDT, fiducia, entre otros.

- Pague sus deudas con entidades financieras: Esto con el fin de reducir los intereses pagados por las diferentes obligaciones y mejorar la capacidad de endeudamiento para proyectos de emprendimiento o la etapa de vejez.

- Piense en gastos futuros: Aproveche la llegada de estos recursos para los pagos importantes de 2022, como los impuestos, el pago de las matrículas de sus hijos o educación propia.