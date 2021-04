$!¿Cómo quedaría la reforma tributaria?

Ante la controversia que se generó por la posibilidad de gravar más productos de la canasta familiar, el presidente Iván Duque Márquez, aseguró en Red+ Noticias, que las tarifas de los alimentos básicos como la sal, el azúcar, el café o el chocolate no van a cambiar.

“Yo he sido muy claro, y voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. No sufrirán ningún incremento”, afirmó el mandatario, frente a las propuestas planteadas en el proyecto tributario de Transformación Social Sostenible.

Según esto, los productos como arroz, papa, pan, yuca y plátano, entre otros, que tienen una tarifa del 0% se mantendrán igual y, para el caso de alimentos como harinas, pastas, carnes frías, azúcar y café que tienen IVA del 5% no sufrirán incrementos.

“Se debe tener en cuenta que aunque en otras partes del mundo el chocolate es un lujo, en Colombia no lo es, ya que se ha convertido en un producto de consumo básico de los hogares, además es el sustento de 52.000 familias que lo producen en 422 municipios de 29 departamentos del país”, afirmó Eduard Baquero López, presidente de Fedecacao.

Al mismo tiempo, Baquero López considera que la decisión del Gobierno beneficia directamente los hogares que hoy cuentan con este alimento como parte esencial de la canasta familiar; además de apoyar a las familias productoras de cacao del país y a toda la cadena de valor dentro de la que se encuentran los pequeños artesanos chocolateros y emprendedores.

Sin exenciones

En el seminario virtual ‘Ahora sí llegó el momento de la reforma fiscal’ de Anif, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recordó que las exenciones del IVA tienen un costo fiscal de $51 billones y que, además, benefician a las personas más ricas del país.

En la nueva tributaria se propone eliminar la categoría de bienes exentos, excepto los de exportación. De igual forma, no se gravarán alimentos adicionales a los que ya tienen el impuesto, ni sus cadenas de producción, aclaró Carrasquilla.

Según el jefe de la cartera, contar con la categoría de exentos y no cobrar IVA, Colombia pierde $2 billones en recaudos.

De acuerdo con cifras del Ministerio, el país hoy recauda 39% del potencial del IVA, con la propuesta se llegaría al 46%. En los demás países de la Ocde ese número llega a 56%.

“Entre más se expandan las exenciones del IVA y entre menos toleremos ese paso hacia una universalización tendremos inequidad”, aseguró.

Según se había anunciado, el documento tributario sería radicado esta semana ante el Congreso de la República, pero hasta la fecha la diligencia no se ha realizado.