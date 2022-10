Lo que debe saber: ¿Cómo se pensiona una persona en un fondo privado?

En Twitter se hizo viral un trino con los topes de dinero que debe ahorrar una persona para poder persionarse en un fondo privado en Colombia. Esto dice el influenciador tuitero Armando Camacho, quien publicó la informacón:

“Para obtener una pensión en los fondos privados necesitas un ahorro aproximado: 1 smmlv necesita $244 millones / 2 smmlv necesita $488 millones / 3 smmlv necesita $732 millones / 4 smmlv necesita $976 millones ¿Y usted qué espera para trasladarse a Colpensiones?”.

Esta publicación se dio dos días después de que el presidente Petro mencionó en la posesión de varios de sus directores y asesores de Gobierno una idea de lo que sería su reforma pensional. Esta está basada en un sistema multipilar o de pilares, en el que habría un solo régimen, es decir, fondos privados y Colpensiones se complementarán, y a partir del pilar 1 el mismo Gobierno nacional, no el cotizante, divide la cotización: una parte va para la administradora de fondos de pensiones y la otra para el régimen público.

Por eso Vanguardia, en alianza con RedCheq, verificó esta información para conocer los detalles de cómo es el proceso para pensionarse en el régimen privado.

Los topes para pensionarse

Sobre esta publicación, Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, indicó que la información del trino es contraria a los requisitos que se necesitan en un fondo privado.

“En el fondo privado no se requiere obligatoriamente de ningún monto de ahorro para pensionarse. Se puede basar la pensión en un monto, es una opción, pero si no obtiene ese monto, se puede pensionar cumpliendo las 1.150 semanas y la edad mínima de pensión, que es 62 años en hombres y 57 años en mujeres”, explicó Wills.

Agregó que esos requisitos son parecidos a los de Colpensiones, pero menos exigentes, ya que en el régimen público se requieren 1.300 semanas y las mismas edades. “Contrario a lo que dice el trino, para obtener una pensión en el fondo privado no se requiere ningún monto. Pero si las personas tienen un monto grande tienen más ventajas, se pueden pensionar antes de la edad mínima, la pensión le saldrá mayor, entre otras cosas”.

Wills precisa que el monto no es requisito porque existe la vía de la garantía de pensión mínima, es decir, si la persona no alcanza a ahorrar lo suficiente para pensionarse, el Estado permite que se use el fondo de garantía mínima para que esas personas reciban una mesada equivalente a un salario mínimo. Considera que el trino omite esta modalidad de pensión que aplica para la mayoría de las pensiones de fondos privados. “En un fondo de pensiones se puede pensionar con $1 millón ahorrado o menos, si tiene las semanas”.

El vicepresidente técnico de Asofondos señala que las cifras del trino son aproximaciones que dependen de muchas variables. “Pero, sobre todo, solo aplican para las pensiones por capital (modalidad de pensión basada en el dinero ahorrado). Hoy en día la mayoría de los pensionados que tenemos entran por semanas y no por capital”.

¿Qué dicen los expertos?

Andrés Felipe Izquierdo, gerente de la firma de abogados ISP Pensiones, aclaró que pensionarse en un fondo privado no funciona como una regla de tres simple, como lo hace ver el trino. Asimismo, sostiene que si la pensión es por capital, el monto ahorrado requerido es mayor al presentado en la publicación.

Como tercer elemento, afirmó Izquierdo, se liquida el monto de la mesada en función de un cálculo que tiene en cuenta múltiples variables, por lo que se hace imposible determinar un valor exacto para todos los afiliados.

No obstante, para el abogado Kevin Hartmann, experto en temas pensionales, las sumas del trino son más o menos equivalentes a lo que necesitarían tener ahorrado la personas para pensionarse en un fondo privado. Pero advirtió que, si esa persona decide pensionarse con una mesada correspondiente a un salario mínimo, porque no le alcanzan los ahorros recaudados, solo debe cumplir con las 1.150 semanas cotizadas.

En ese sentido, Izquierdo tiene otros cálculos respecto al trino. “Realmente, para un salario mínimo se requieren aproximadamente entre $300 millones y $330 millones en promedio”. Este monto es mayor al presentado por Camacho en su trino, ($244.000.000), es decir, entre $56 millones y $86 millones más.

Así como lo dijeron Wills y Hartmann, Izquierdo puntualizó que si el capital no es suficiente, pero el afiliado tiene las 1.150 semanas, obtendrá su derecho por garantía de pensión mínima. “Al trino le falta mucho contexto y datos, incluso es benévolo a la hora de dar el monto total porque se necesita más plata para pensionarse”.

El economista Germán Machado, docente de la Universidad de Los Andes, añadió que el monto de ahorro necesario para una pensión depende de cada persona, la edad del causante (quien se va a pensionar), la de su pareja y la de sus posibles beneficiarios. “Todo eso influye en ese cálculo. Entonces, no existe ningún monto específico que con certeza dé lugar a la pensión. Además, depende de si se trata de un retiro programado o una renta vitalicia (que exige mucho más dinero)”.

Asimismo, hay otras variables como la expectativa de vida promedio certificada por el Dane, tanto para afiliados como para los cónyuges, tablas de mortalidad e inflación proyectada, indicó Izquierdo.