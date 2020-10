Los influenciadores están marcando la pauta. Debido al alcance que tienen con la audiencia se han convertido en un buen canal para que grandes marcas y empresas den a conocer sus productos y servicios.

Ante este auge, que crece cada día más, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, los puso en ‘cintura’ con la expedición de la “Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores”.

Este documento especifica que de ahora en adelante los influenciadores deben aclarar si la promoción de un producto o servicio es pautada o simplemente su mención es desde una experiencia que quieren compartir.

Carolina Gómez, abogada especialista en Derecho Administrativo y directora ejecutiva de la Cámara Colombo Israelí, explica que la regulación de este contenido publicitario es un gran paso que da el país, principalmente por la gran audiencia que manejan estas personalidades de las redes sociales, al tiempo que protege a los consumidores.

“De ahora en adelante, los influenciadores no pueden engañar a sus seguidores dando recomendaciones de ciertos productos, deben especificar si es publicidad o simplemente hablan como experiencia al utilizarlo”, aseveró Gómez.

Esta práctica ya se implementa en Perú, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, entre otros países, cuentan con estándares más avanzados en relación con la publicidad en los contenidos que suben por estos medios digitales.

“En el medio muchas personas se aprovechan de los clientes y no entregan los productos y servicios que les ofrecen. También se presentan inconvenientes no solo para el consumidor sino también a las marcas que no tenían claro cómo iban a transmitir su producto y servicio. Esta guía le dará un estándar a la industria de marketing por influencers, que, si se sabe apalancar y se cuenta con un equipo profesional, se pueden lograr grandes cosas”, aclaró Andrés Meneses experto en instagram y director para Europa y Latinoamerica de Wifi Money.

Un influenciador que no ejecute de manera correcta estas prácticas puede exponerse a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales.

Conozca aquí la “Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores”.

Recomendaciones para los influenciadores:

● Identificar cuándo hay una relación comercial con un anunciante.

● Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles

son los lineamientos para identificar plenamente el mensaje como publicidad.

Abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la

naturaleza comercial del mensaje.

● Abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo

que surge de su experiencia.

Recomendaciones para los anunciantes:

● Identificar y conocer las normas generales y especiales que apliquen a los productos

que comercializa y darlas a conocer a quienes le presten servicios publicitarios.

● Cerciorarse de que los mensajes comerciales emitidos en su nombre sean

identificados claramente como publicidad.

● Exigir que se informe al consumidor de manera clara sobre su vínculo comercial con

el influenciador.

● Implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades

publicitarias a través de influenciadores.

● Participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los

mensajes por parte de los influenciadores.

● Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la publicidad a través de influenciadores y

darlas a conocer a quienes contrata para la creación, elaboración, emisión y difusión

de mensajes publicitarios.

● Revisar periódicamente los comentarios yreseñas de los consumidores que

constituyen la audiencia del influenciador.