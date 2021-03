Otros cambios

En la parte de renta de personas jurídicas, a las pequeñas empresas y los micronegocios se les bajará la renta que hoy en día tienen de 31% a 24%.

En este caso se suspenderá por dos años el no cobro del impuesto, que se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la reforma debe mejorar la estructura tributaria a través de medidas que permitan que las empresas sean competitivas, consoliden al país como destino atractivo para la inversión extranjera, promuevan la formalización tributaria y garanticen la sostenibilidad fiscal.

En el documento también se propone suspender por dos años el no cobro del ICA, que se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios.

“La eliminación del ICA es conveniente y puede complementarse con el fortalecimiento de otros mecanismos de financiación a nivel municipal, como el impuesto predial”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Entre tanto, habría un capítulo de impuestos verdes. Se pensaría gravar el uso de los plásticos y que el impuesto vehicular no sea por precio sino por contaminación, entre otros.

Con la nueva reforma se pretende que el impuesto de dividendos a las personas naturales pasaría del 10% a 15%. Así mismo, el del patrimonio que es de 1% para los montos iguales o superiores a $5.000 millones sería permanente. Con esto se proyecta recaudar unos $1,5 billones.

“La anterior reforma del 2019 conllevó alivios fiscales a las empresas en cifras que se calculan entre los 9 y los 11 billones de pesos. Esto de entrada no estaría mal, siempre y cuando, la menor tributación empresarial redunde en las mayores inversiones y empleo, lo que no se ha dado, pero también debería darse una mayor tributación de las familias y los agentes económicos que poseen la propiedad en las empresas. Pero no ha sido así”, puntualizó Rendón.

En el proyecto de reforma aparece un impuesto que gravaría a las mesadas desde $7 millones.