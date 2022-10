¿Con la divisa casi tocando el techo de $5.000, debería vender dólares?

En medio de la tendencia alcista que ha tenido el divisa en los últimos meses, muchas personas compraron dólares con el fin de tener un ahorro o una inversión.

Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, el líder de la Nación y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, han estado intentado calmar los mercados, sin un resultado exitoso.

Hoy, con una tasa de cambio cerca al techo de los $5.000 y una cotización del dólar en Colombia en máximos no vistos, ¿es momento de vender los dólares ahorrados? ¿Aún puedo comprar?

En primera medida, hay que entender las razones por las cuales el dólar sigue subiendo. Los primeros tres motivos responden a un contexto internacional.

La primera y, tal vez la más importante, es el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para contener una inflación anualizada de 8,2%.

La segunda, es el impacto en el precio del combustible provocadas por la salida del mercado de millones de barriles de petróleo por la entrada en vigencia de las sanciones económicas contra Rusia.

La tercera, responde a la inminente recesión para el año que viene. Y con el anuncio de El Fondo Monetario Internacional sobre la desaceleración económica en 2023 generalizada, “varios países, que representan aproximadamente una tercera parte de la economía mundial, se encuentran a punto de contraerse este o el próximo año”.

La cuarta y la quinta razón responden a un contexto nacional. Los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la posible suspensión de las nuevas exploraciones de petróleo, gas y carbón generan incertidumbre en los mercados.

La quinta, y última razón, está relacionada con el punto anterior y es la huida de los inversionistas de minas y energías fósiles.

Ahora bien, ¿es buen momento para vender dólares cuando la TRM está a punto de tocar los $5.000?

Expertos aseguran que no es recomendable generalizar, pues se debe entrar caso a caso y entender los objetivos de los inversionistas o de los ahorradores.

“¿Yo compré dólares para qué? ¿Para irme a estudiar? Pues no lo venda. ¿Los compré para mi pensión? Pues no los venda porque no se va a pensionar todavía. ¿Yo compré dólares porque soy un especulador y creo que la tasa de cambio está alta y voy a ganar? De pronto si vale la pena venderlos. Depende mucho del perfil del inversionista y del perfil de riesgo que tenga”, aseguró Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

También hay que tener en cuenta que el dólar puede tocar los $5.000, pero no quedarse ahí.

“Niveles por encima de $5.000 o $5.200, son posibles, pero siento que ese sería el nivel de los extremos. Es decir, por encima de los $5.000 no recomendaría comprar dólares, esos son los techos que vamos a estar viendo”, dijo Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza.

