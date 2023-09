Conozca cómo entenderse con su banco cuando empiece la ley “dejen de fregar” en Colombia

¿Los bancos no me volverán a contactar?

Aunque la Ley busca garantizar la protección de la intimidad de los consumidores financieros, es importante que estos conozcan que, en caso de tener una deuda no resuelta con la entidad, está podrá continuar contactándolos como parte de su gestión de cobranzas con el fin de ayudarles a encontrar una solución de pago.

¿A través de que canales me podrán contactar?

Los clientes podrán escoger los canales por los que prefieren ser contactados, considerando siempre que el canal elegido para temas de cobranzas garantice una comunicación en doble vía con quién realiza la gestión de cobro.

¿En qué horarios me podrán llamar o enviar información?

Los horarios establecidos en la Ley son de lunes a viernes de 7:00 A.M a 7:00 P.M y los sábados de 8:00 A.M a 3:00 P.M. No se contactarán los domingos ni festivos.