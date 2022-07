Continuidad de días sin IVA divide a gremios

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, designado por el prosidente Gustavo Petro, afirmó que parte de la política fiscal del país empezará con la cancelación de los días sin IVA. Ocampo indicó que no han sido eficaces porque no logran un verdadero apoyo a los hogares y su realización ha generado la importación de bienes de consumo que no son una prioridad.

Ante la declaración, Fenalco, aseguró que “es un enorme error social y económico” suspender estas jornadas. Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, afirmó que terminar los días sin IVA sería quitarles a los ciudadanos de menores ingresos la oportunidad de adquirir productos más económicos. “También es importante tener en cuenta que el comercio organizado genera el 29.1% del empleo urbano y que el beneficio ha sido generalizado, no solo para los grandes establecimientos de comercio, sino para los micro, pequeños y medianos”, aseguró Cabal.

Una de las críticas que ha recibido la estrategia de los días sin IVA es el costo fiscal que genera. Al respecto, la Andi, afirmó que la medida es ideal para la reactivación económica, pero que existen varias preguntas como, ”¿cuál es el costo fiscal? Pregunta especialmente importante en momentos en los cuales se requiere de ingresos fiscales para poder atender las necesidades del Estado colombiano, y por otro lado, genera un desplazamiento del consumo hacia los días durante los cuales se genera el beneficio, lo que probablemente en el agregado no genere una mayor demanda para los productos producidos en Colombia, incluso los productos importados”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la agremiación de empresarios.

Mac Master indicó que se debe tener en cuenta el panorama global de las medidas fiscales que tomará el nuevo gobierno en materia de reformas tributarias y otras medidas fiscales.

La Cámara Colombiana de la Confección también salió a aplaudir la decisión de eliminar los días sin IVA pues con ello se incentivaría la compra de productos nacionales y no importados.