$!Coyuntura futbolística: El Mercado apuesta por Brasil, la favorita en el Mundial de Catar

El estudio Futbolnomics Mundial Qatar 2022: Perspectiva Económica y Futbolística de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercado del Banco Bogotá reveló que el mercado apuesta por Brasil, por lo que no se esperan cisnes negros.

Brasil tiene una probabilidad de ganar del 18% y la de Argentina es del 11,1%.

"Según el mercado, países sudamericanos lideran las probabilidades. Brasil volvería al título mundial en Catar 2022... ¡o eso se espera! Países asiáticos los más castigados por su poca experiencia futbolística", recalcó el informe.

El estudio evidenció que el análisis entre el rendimiento de cada equipo y lo que se pagan en casas de apuestas muestran que se subestima a Croacia, Polonia y Senegal. "Los favoritos de siempre lucen sobrestimados".

El informe concluyó que poca o ninguna influencia en los resultados de los mundiales hay entre economía y fútbol. "No existe una relación evidente entre el rendimiento de los equipos en los mundiales y variables económicas como el PIB (incluyendo per cápita), la inflación, la tasa de interés o las cuentas externas".

También no hay diferencia económica entre los buenos y los débiles futbolísticamente, es decir, "no hay evidencia de mejor o peor desempeño de las variables económicas entre los equipos que van al Mundial frente a los que no. En materia de tasas de interés los niveles son diferentes, pero eso se debe a las bajísimas tasas que tenían las economías avanzadas que van al Mundial".

El Modelo Mundial Qatar 2022, expuesto por el Banco Bogotá, reveló que Brasil es el gran favorito y Senegal sería la sorpresa.