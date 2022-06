Crecen las importaciones de componentes de calzados de Brasil a Colombia

Muchas empresas manufactureras de calzado, bolsos y afines colombianas están comprando los insumos en Brasil, porque además de los componentes, ese país entrega moda, innovación y desarrollo de producto, lo que genera una diferenciación, mejorando en apariencia, calidad y duración del producto. Además, por la cercanía entre los dos países, se garantiza la entrega del producto en un menor tiempo, lo que se traduce en mejores tiempos para la producción local.

Materiales

Entre los productos más requeridos por el mercado internacional están los productos químicos para cuero, que totalizaron US$ 62,8 millones, en segundo lugar, las capelladas, con US$ 39 millones, en el tercer lugar, quedaron los productos químicos para calzado (adhesivos), con US$ 14,5 millones y cerrando el ranking de productos más exportados están los soles y los laminados sintéticos.