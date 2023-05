¿Cuál será el futuro de la refinería con la transición? | Análisis

Preocupación

Precisó que el presidente también ha dicho que no va modernizarla, “cosa que también le hace un gran daño al país, y a Santander, y es que tenemos un presidente con una visión infantil del problema ambiental, que lo exagera, lo maltrata”, sostuvo Robledo.

A futuro

En ese mismo sentido, Óscar Vanegas, experto en hidrocarburos y docente en Ingenería de Petróleos, reconoce que la refinería de Barrancabermeja ya inició proceso de generación de hidrógeno, pero “no nos podemos desprender de la fuente de energía fósil hasta no tener una generación de energías alternativas que la reemplacen”, advirtió.

Insistió en que clausurar la producción de petróleo y sus derivados en la refinería sería poner en riesgo la seguridad y la autosuficiencia energética del país.

“Ir a clausurar la refinería sin tener las energías alternativas que la sustituyan es un peligro. Más aún cuando estas renovables no reemplazan en sí al petróleo, porque no son una fuente primaria, sino secundaria, y no le van a competir al petróleo, sino que le competirán a la generación de energía eléctrica”, explicó Vanegas.

El académico aseveró que la refinería tendrá que seguir operando y refinando, teniendo en cuenta que Colombia produce al menos 750.000 barriles diarios, de los cuales la de Barrancabermeja refina entre 400 mil y 450 mil barriles por día para la necesidad interna.

“Entonces, si no hay más exploración y los yacimientos maduros, que actualmente producen crudo, siguen en la tendencia de declinación, tendríamos autosuficiencia para los próximos cinco o seis años, antes de empezar a importar petróleo para la carga de nuestras refinerías, y posteriormente si no ha habido todavía la implementación de las energías alternativas, el Gobierno tendría que gastar muchas divisas para solventar la demanda nacional”, explicó Vanegas.

El experto en hidrocarburos afirmó que el petróleo es importante tanto para Colombia como para Santander porque garantiza la seguridad energética nacional, que es uno de los pilares básicos de la política petrolera y la política social, que se traduce en inversión y regalías.

“Creo que la transición no es tan rápida como para pensar en el cierre de la refinería o cambien de su objeto comercial. Seguirá operando por muchos años más y habría que esperar qué tan exitoso y rentable sea el proceso de transición con energías alternativas”, recalcó Vanegas.