¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía?

En cuanto el precio de la electricidad siga aumentando, es necesario comprender como los electrodomésticos que tenemos en casa pueden influir en ese consumo de energía.

Por ejemplo, muchas personas piensan que al apagar estos aparatos, dejan de consumir energía y no ven necesario desenchufarlos. No obstante, expertos señalan que, aunque su consumo no es igual al de un objeto encendido, sí provoca que aumente el recibo de la luz.

Los 5 electrodomésticos que más consumen energía por estar enchufados:

Televisores

Aunque el consumo en modo de espera es bajo, si usted tiene varios televisores en su hogar, el gasto acumulado puede ser significativo.

Equipos de entretenimiento

Las consolas de videojuegos, reproductores de DVD y teatros en casa tienden a consumir energía en modo de espera para mantener funciones como la recepción de señales o la capacidad de encenderse rápidamente.

Computadoras y periféricos

Los computadores de escritorio, las laptops y accesorios como impresoras, escáneres y altavoces externos pueden seguir gastando electricidad mientras están conectados.