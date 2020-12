Cuatro de cada 10 compras en los hipermercados se realizan con las tarjetas de débito y de crédito

A pesar de que la aceptación de las tarjetas débito y crédito alcanza, al igual que el efectivo, 100% en los hipermercados, estos instrumentos representan 26% y 18,3% (44% en total), respectivamente, de las ventas registradas por estos establecimientos en término de valor, detalló el Banco de la República en su Reporte de Sistemas de Pago.

La participación de las tarjetas de pago en el total facturado por los diferentes tipos de establecimientos varía bastante con respecto a los hipermercados, ya que, por ejemplo, en las ferreterías, las tarjetas débito equivalen a 10,6% y las crédito a 2% de las ventas totales, mientras que en tiendas de barrio, misceláneas, peluquerías y otros comercios estos instrumentos no tienen relevancia.

Una de las razones que explican esto es el hecho de no tener datáfonos en el negocio. “Esta fue identificada como la principal causa por la cual se reciben más pagos en efectivo, resultado que es muy acentuado en peluquerías (43,6%) y panaderías (41,2%). (...) Aquellos que tienen tarjetas y están dispuestos a realizar pagos con ellas no las pueden usar porque estas no son aceptadas”, citó el texto.