Dane anuncia que el próximo censo será en el 2030 y el conteo de la población en el 2025

Uno de los retos en el ámbito de la estadística en el país es la incorporación de infraestructura tecnológica para llegar a datos aún más precisos.

Piedad Urdinola, directora del Dane, comentó sobre los avances en tecnificación en el tiempo que lleva al frente de la entidad, para así obtener resultados más oportunos y confiables. La República la entrevistó.

¿Cuáles son los principales retos en materia estadística?

Uno de los principales retos ha sido traer al siglo XXI la infraestructura tecnológica de la entidad. El Dane ha tenido una transformación en este ámbito, nos ha permitido tener información más oportuna. Para esto hemos hecho una importante inversión para traer la última tecnología, para que todos tengamos información producida de la mejor manera.

¿De cuánto ha sido esa inversión?

Con la adición presupuestal recientemente aprobada, más una aprobación de recursos en los últimos meses del 2022; el monto para inversión en tecnología suma $80.000 millones. Para la adquisición de esta infraestructura también contamos con el apoyo de algunas instituciones internacionales.

¿De qué se trata la Ley de Estadística?

Esta es la Ley 222, fue aprobada hace menos de un mes. Con esta se compila en un solo marco normativo la regulación que había para el sector de la estadística. Lo que hace es reforzar las normas y buenas prácticas internacionales para la generación de datos.

¿Cómo va el país en el índice de calidad de estadística?

En este índice hemos avanzado. Se ha impulsado a través de la norma técnica de calidad del proceso estadístico, que fue expedida en 2017. Establece unas medidas de calificación que permiten tener cada vez mejor producción de datos.

¿Cómo es el proceso que realizan para llegar a las cifras?

Hay tres grandes formas: los censos, las encuestas y la aproximación de registros. La primera es a través de los censos. Por medio de estos se busca capturar a toda la población, y así obtenemos una gran cantidad de información sobre la misma. Con ese gran marco de datos que dan los censos es que generamos las muestras para las encuestas, estas son la segunda vía. Y la tercera, que es la aproximación de registros, en el país la hacemos como una mezcla entre encuestas y registros.

¿Cuándo se hará otra vez un censo como el de 2018?

Ese es el censo de Población y Vivienda. Por recomendación de las Naciones Unidas, se dice que debería hacerse cada 10 años. Así, lo ideal sería hacerlo en 2028, pero con la aprobación de la Ley de Estadística, estamos contemplando hacer el censo de población para los años terminados en 0 y conteos de población para los años terminados en cinco. El próximo censo de población se hará en 2030.

¿Por qué cambiaron las fechas de publicación del IPC?

Para obtener la cifra de inflación recolectamos información a diario hasta el último día del mes. Al día siguiente iniciamos la fabricación del dato. Para que esta cifra sea oportuna debe presentarse en los primeros días del mes, la estábamos presentando el quinto día. Esto estaba generando complicaciones en el equipo técnico, por lo que decidimos presentarla el quinto día hábil del mes.

¿En qué va el catastro multipropósito?

Este es un esfuerzo que estamos haciendo con el Igac. Estamos entrando a la fase preparatoria de lo que va a ser este plan. Cabe resaltar que el catastro no solo es importante recogerlo, sino mantenerlo actualizado. Hay zonas del país donde nunca se ha recogido información catastral, y otras donde en 20 años no se ha actualizado. En promedio, hace 15,5 años no se actualiza la información catastral del país.

¿Cuál es la meta en cuanto a la actualización del catastro?

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó consignado que lo ideal sería avanzar hasta completar 70 % de los predios del país.

¿Preocupa la caída de nacimientos en la transición demográfica?

Desde 2015 Colombia viene presentando una tasa de fecundidad de reemplazo por debajo del promedio. Actualmente en el país esta tasa es de 2,2. La pandemia lo que hizo fue acelerar la caída en la fecundidad. Tenemos uno de los menores volúmenes en nacimientos, que ya está por debajo de 600.000. Lo que estamos viendo entonces es que se profundizó la transición demográfica, vía fecundidad.

¿Cuál es la evolución en el dato de hijos por mujer?

En los años 70 el dato era de siete hijos por mujer, y en este momento ya vamos en 1,8.

¿Cómo está el país en pobreza multidimensional?

Para 2022 encontramos una reducción de casi cuatro puntos porcentuales. Una de las dimensiones que más se afectó en la pandemia fue la asistencia escolar, la cual se está recuperando lentamente. Otro de los efectos fue la informalidad. Atender estos dos aspectos es importante para seguir reduciendo las cifras de pobreza.