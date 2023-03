Darán bono pensional a mujeres que tengan hasta tres hijos con reforma del Gobierno Petro

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sigue revelando detalles de la reforma pensional, que espera radicar el próximo 16 de marzo en el Congreso.

Aseguró que no se tocarán los ahorros individuales ni los derechos adquiridos, anuncio que busca tranquilizar los mercados por la incertidumbre sobre lo que pasará con los fondos privados de pensiones. Asimismo, precisó que las mujeres tendrían un año de pensión por cada hijo criado.

Se reconocerían 50 semanas por hijo o hija como compensación a las labores de cuidado no remunerado que han penalizado históricamente a las mujeres

Estos detalles se conocieron en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Sobre esto, la ministra Ramírez afirmó que la reforma pensional tiene como eje central universalizar el derecho a pensión, porque hoy solamente de cinco adultos mayores, solo uno tiene la pensión.

“Vamos a trabajar para que en un futuro no muy lejano sea la regla general que los colombianos y colombianas, tengamos todos esos derechos a la pensión; y que efectivamente aquel que no tiene ninguna posibilidad tenga una base de ingreso, que le permita vivir una vejez con dignidad esa es decencia de nuestra reforma pensional”, dijo la jefe de la cartera laboral.

Insistió en que la reforma pensional respetará los derechos y los ahorros de los colombianos. Por eso, aclaró: “A nadie le vamos a quitar un peso, nuestros derechos adquiridos se mantendrán, el ahorro de los colombianos no se tocará, lo que vamos a tocar son las ganancias, las administraciones; para que toda esa plata que hoy está en otro lado venga fortalecer el sistema público que garantice una pensión a la mayoría de los colombianos”.

De acuerdo con la ministra del Trabajo, la reforma pensional tendrá un capítulo especial para las mujeres cuidadoras de Colombia, quienes dedican parte de su vida y tiempo de trabajo al cuidado de los hijos y otros integrantes de las familias, sin que se les reconozca esa labor.

“Consideramos que se debe tener una compensación al trabajo del cuidado, por lo que estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres por cada hijo criado, por lo menos un año de reconocimiento para su pensión”, precisó Ramírez.

Enfatizó en que de esta manera Colombia le hará un reconocimiento a la mujer trabajadora informal y a quienes se dedican a la economía del cuidado.

“De todas las mujeres trabajadoras las más precarizadas son las que están en la informalidad y allí justamente somos la mayoría, es un problema estructural y el 60 % son las mujeres, eso significa que son las que no tienen seguridad social son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales”, recalcó la ministra Ramírez.

La propuesta se está analizando con los ministerios de Hacienda, la cartera del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación.

Ramírez Ríos precisó además, que otros de los beneficios, están en la reforma laboral y es que se aumentará la licencia de paternidad de manera progresiva hasta poder disfrutar de 12 semanas, esto sería en el año 2025. Tanto madres como padres podrán distribuir el tiempo de licencia de manera flexible.