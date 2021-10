De 100 adultos colombianos que llegan a la jubilación, solo 30 logran pensionarse

La firma de asesorías pensionales tiene 10 años de trayectoria en el país y se prepara para abrirse paso en Estados Unidos.

Marcelo Duque Ospina, gerente general de Cómo Me Pensiono, habló sobre sus planes de expansión y dio sus opiniones frente a una reforma pensional.

¿Qué hace 'Cómo Me Pensiono'?

Cómo Me Pensiono es una firma que nació hace 10 años con la intención de ayudar a las personas a tener mejor calidad de vida en su edad adulta. Cuando la persona fallece también ayudamos a la familia a revisar los derechos del cónyuge y los hijos o los apoyamos cuando no pueden seguir su vida laboral. Nuestra oferta de valor es que somos imparciales, no tenemos ningún tipo de relación ni con Colpensiones ni con algún fondo privado, nuestra ayuda a las personas no tiene fines comerciales, cobramos comisión, pero directamente a la persona.

¿Cuántos clientes tienen?

Hemos apuntado a dos segmentos: a las empresas, donde tenemos clientes como la Pontificia Universidad Javeriana, Abbott, Carvajal, Tecnoquímicas, Coomeva, Bancolombia, Éxito y Sura. A través diferentes modelos de atención llegamos a los colaboradores, pero también trabajamos con personas naturales. Con esto atendemos a 18.000 personas.

¿En qué consiste su plan de expansión?

Tenemos un plan de expansión en dos vías: la primera es para el mercado colombiano, donde llegamos a ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín, pero queremos crecer más y entrar a ciudades del Eje Cafetero y Barranquilla.

La otra dirección del plan de expansión va dirigida a colombianos en el exterior. Pensamos que donde hay un mercado importante, por estudios previos, es en Estados Unidos. Por eso, decidimos constituir legalmente Cómo Me Pensiono Internacional en Florida, nuestra primera oficina internacional.

¿Cuál es la inversión de esta expansión?

Es una inversión que está alrededor de los US$400.000. Nuestra meta es, en un plazo de 12 meses, tener un flujo de ingresos que nos permita recuperar la inversión y reinvertir.

¿Qué metas tienen con esto?

Esperamos en 2022 llegar a 26.000 clientes. De esos, queremos que 2.000 sean de Estados Unidos y el resto de Colombia.

¿Cuál es el panorama pensional del país?

En Colombia, hay un problema serio que motiva la discusión de una reforma pensional: de cada 100 adultos, solo 30 tienen pensión.

Como actores del sector, ¿qué peticiones tienen frente a una reforma pensional?

Se debe discutir desde agosto de 2022 con el nuevo presidente de la República. Se debe plantear cómo tener más pensionados; se debe discutir si se mantienen las edades o se aumentan porque las personas viven cada vez más años; contemplar la importancia de la formalidad, es decir, que debe haber una conexión con una reforma laboral; y, por último, se deben eliminar los excesos pensionales, pues, por ejemplo, existen pensiones hasta de $30 millones.