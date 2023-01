¿Debería aumentar la edad pensional para los colombianos?

Varios son los ‘chicharrones’ que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en este 2023. Uno de ellos, quizá de los más impopulares, es aumentar o no la edad pensional. El mandatario fue tajante en decir que no lo haría, pero expertos aseguran que no es tan mala idea.