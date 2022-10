Decisión crucial del Banco de la República, esta marcará la coyuntura económica de Colombia: ¿cuánto subirán las tasas?

Un informe especial de Corficolombiana estimó que el Banco de la República debería aumentar en 150 pbs la tasa de interés, subiéndola a 11,5% y dar una guía sobre las decisiones futuras, indicando que seguirá subiendo la tasa de interés si la inflación y las expectativas no ceden según lo esperado.

10% es la tasa de interés en este momento en Colombia, según Banrep.

Lea: Usuarios de estratos 1 y 2 en Santander tendrán subsidios para el gas en pipeta

Reacciones

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, afirmó que es importante que el Banco de la República no ejerza más presión a la economía del país que ya enfrenta altísimas tasas de interés, sumado al desbordado precio del dólar. Los hogares de menos recursos serán los más afectados.

También se está considerando un incremento mayor, de 200 puntos básicos, para que pueda controlar el alza de la divisa estadounidense. Así lo explica Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, quien aseguró que un alza de este tipo sorprendería a los mercados y podría hacer que los inversionistas internacionales mantengan su capital en Colombia.

“Si aumenta 200 pbs, es posible que no tengan la necesidad de intervenir el mercado cambiario, ya que incentiva que los inversionistas locales y extranjeros no saquen sus recursos del país y atrae a más inversionistas extranjeros. Si se cumple lo anterior, no habría necesidad de que la entidad desacumule parte de sus reservas internacionales, las cuales las vamos a continuar necesitando por un largo tiempo (recuerden que en 2023 se espera una recesión)”, explicó Ballén.