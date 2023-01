Denuncian irregularidades en el informe citado por la ministra de Minas en Davos: omitió advertencias de altos mandos del Ministerio

El informe 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa' fue citado por la ministra de Minas, Irene Vélez, en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial (WEF), el cual sustenta que "Colombia tiene garantizado gas hasta 2037".

Sin embargo, el informe escrito por Jhon Londoño y Leonardo Rojas presuntamente tiene inconvenientes técnicos y jurídicos, según lo informó Caracol Radio. De acuerdo con el medio, un alto funcionario le advirtió a la ministra que el informe estaba mal hecho, que tenía problemas en las afirmaciones y cifras.

Además, la viceministra de Energía, Belizza Ruíz, dijo que desconocía el informe y presentó su denuncia hace dos semanas al presidente Petro.

"El documento nunca lo leí antes de ser publicado, desconocí todo lo que allí salió. Yo lo conocí al mismo tiempo que la población colombiana cuando fue publicado por Twitter", dijo la viceministra.

Durante el foro, Vélez mencionó que "decidimos que desde la Administración Petro no vamos a conceder más contratos de exploración de gas y de petróleo. Sabemos que ha sido un tema polémico, pero consideramos que es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático".

Denuncia

En el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, revisaron el balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, con el que la ministra Irene Vélez está justificando la decisión de no efectuar más contratos de exploración, y encontraron que los resultados no coinciden y que los altos mandos del Ministerio no estuvieron de acuerdo con su publicación.

El programa reveló que quien está en contra de la Ciencia es el informe publicado por la ministra Irene Velez, según distintas fuentes consultadas.

"Al menos un alto funcionario del Ministerio le advirtió a la ministra, antes de su publicación, que el informe estaba mal hecho y que tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras -como aquella de que tenemos gas garantizado hasta 2037 – 2042-. Y no solo eso, le dijo que no quería que su nombre apareciera en el texto. La ministra no solo lo ignoró, sino que puso su nombre para legitimar un informe engañoso".

Caracol Radio también evidenció que este no fue el único funcionario del Ministerio que tiene grandes diferencias con el informe: la viceministra de energía, Belizza Ruíz, cuya carta de renuncia (de 11 páginas) reposa desde hace un par de semanas en el despacho del presidente Petro, le dijo a Caracol Radio que nunca lo leyó antes de su publicación, que desconoce cómo se escribió y por qué concluye que Colombia tiene gas garantizado hasta el 2037.

“Mi nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras, y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”, dijo a la cadena radial.