Devolución de pagos, uno de los puntos débiles del comercio electrónico

Según datos de MinTIC y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico junto con algunas empresas aliadas acerca del comportamiento del comercio electrónico durante la pandemia en el país, se evidenció que las categorías que tuvieron un mayor crecimiento en el porcentaje de ventas corresponden a deportes (86, 5 %), retail -que incluye las ventas de abarrotes (52,9 %), salud (38,2 %) y tecnología (26,9 %).

La CCCE indicó que entre el 22 de marzo y el 23 de julio, las ventas digitales en el país han crecido, en promedio, un 7,84% semanal. Con el crecimiento de las compras digitales, el sector retail se ha visto enfrentado a grandes retos, dentro de ellos la devolución de pagos, que con el aumento de la demanda se ha convertido en un punto sensible.

Milton Quiroga, gerente general de Cyte, explica que, después de que un cliente paga un producto a través de internet, es posible que el producto no se encuentre en el inventario y no se le pueda entregar, o que al ser entregado no cumpla con las expectativas y el cliente lo quiera regresar. Esto hace que se genere un proceso de devolución del dinero a la cuenta bancaria o tarjeta de crédito, de acuerdo a la forma en que el cliente haya pagado.

“La criptografía tiene un papel protagónico en el éxito de las devoluciones de pagos, generando desde una aplicación como Crypto-Vault® que el flujo de la información entre en procesos de reversión de pago, protegiendo a la misma desde que se inicia la devolución, hasta que llega al banco destino de manera efectiva y segura, es decir, se trata de protección criptográfica extremo-a-extremo”, agregó el Gerente General de Cyte.