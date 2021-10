Día sin IVA está en riesgo por precio alto del dólar y crisis de contenedores

Un acuerdo de confianza

El documento también obliga al comercio organizado a atender de manera eficaz las directrices emitidas en la Ley 2.155 de 2021, busca enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos para que disfruten de las ventajas que ofrecen estos días con descuentos en diferentes categorías y, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad en las tiendas físicas.

Adicionalmente, manejar las activaciones promocionales de manera independiente sobre la exención del impuesto.

“Uno de los aspectos del acuerdo es precisamente en relación con las actividades promocionales. Que sean claros con los precios y lo que implica una promoción que no corresponde al descuento por el IVA. En segundo lugar, ser claros con los precios base a los que se les aplicará la exención del impuesto. El compromiso es que con los precios no se tenga un incremento (del valor de los productos) que no tenga justificación como un tema cambiario, aumentos de precios internacionales”, señaló la ministra Lombana.

De acuerdo con Fenalco, durante los días sin IVA, el 44% de los establecimientos abrirá desde las 7:00 a.m., un 38% mantendrá sus horarios normales y un 7% está dispuesto a abrir desde las 5:00 a.m.

“Queremos que los colombianos vivan una excelente jornada en los próximos días sin IVA. El comercio envía como siempre un mensaje de tranquilidad y transparencia para que todos, sin excepción, disfrutemos y tengamos acceso a los beneficios de estas fechas. Sin embargo, es importante reiterar que el éxito dependerá también del trabajo conjunto con las autoridades y los ciudadanos. La idea es que adoptemos y respetemos todos los protocolos de bioseguridad, tanto en los establecimientos comerciales como en las calles”, afirmó Cabal.

La segunda y la tercera jornada del Día sin IVA se desarrollarán el 19 de noviembre y 3 de diciembre.