Dian cambia las reglas de juego a empresas: esta sería la nueva obligación tributaria

Por otra parte, la Dian también añadió que quienes no están obligados a declarar son “entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas (con excepción de las sociedades de economía mixta) y las sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público”.

Asimismo, “las estructuras sin personería jurídica o similares que hayan sido creadas o administradas en Colombia, que se rijan bajo las normas colombianas y las personas jurídicas extranjeras, cuando la totalidad de su inversión en la República de Colombia no se efectúe en personas jurídicas, establecimientos permanentes”, afirmó la entidad.

Y si no se cumple con el registro

En la medida en que los beneficiarios finales del RUB tienen la obligación legal de aplicar un procedimiento de debida diligencia, si la Dian requiere información sobre el proceso de debida diligencia adelantado y esta información no es suministrada por el contribuyente o lo hace de manera tardía o equivocada, se podrán imponer las sanciones.

Por otro lado, cuando el obligado a suministrar información en el RUB no lo haga, la realice de manera errónea o incompleta o no actualice la información, será penalizado conforme las sanciones previstas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario por no actualizar la información del RUT y por informar datos falsos, incompletos o equivocados.