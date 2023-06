El último día de cotización la divisa abrió en $4.370, y minutos después mostró un promedio de $4.363, unos $47,49 abajo de a la TRM, que para hoy está en $4.410,49.

El dólar se mueve este viernes en rangos que no se veían desde septiembre del año pasado, específicamente entre la segunda y tercera semana de ese mes cuando la TRM se vio de $4.396 hasta mínimos de $4.346.

Este comportamiento se incrementó luego de que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobara un acuerdo para evitar un incumplimiento de pago de deuda de ese país y los funcionarios de la Reserva Federal insinuaran una pausa en las alzas de las tasas de interés.

Durante la apertura, la divisa alcanza mínimos de $4.355 y máximos de $4.370. Además, se han negociado US$26 millones en 79 transacciones.

Según Bloomberg, los futuros de EE. UU. subieron después de que el acuerdo del techo de la deuda superó su último obstáculo en el Congreso, y los operadores ahora buscan datos de empleos en EE. UU. más tarde el viernes que pueden aclarar el camino de la política de la Reserva Federal.

Los operadores están apostando a que el informe mensual de empleo de EE.UU. mostrará suficiente moderación en el ritmo de contratación para permitir que la Reserva Federal haga una pausa en su ciclo de ajuste, lo que ayudará a mantener el repunte.

Los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed respaldaron esta opinión: el presidente del Fed Bank of Philadelphia, Patrick Harker, dijo que “al menos deberíamos saltarnos esta reunión en términos de un aumento”, y su homólogo de St. Louis, James Bullard, dijo que las tasas de interés ya pueden ser lo suficientemente restrictivas como para traer bajar la inflación.

“Los oradores más pertinentes de la Fed han sugerido que es más probable una pausa en junio y no creo que las nóminas no agrícolas deban cambiar esa opinión de manera significativa”, dijo James Athey, director de inversiones de Abrdn. “Por lo tanto, creo que los riesgos están sesgados hacia una decepción moderada esta tarde”.

Petróleo

El barril del petróleo brent, referencia para Colombia, sube 1,90% a US$75,69, mientras que el WTI lo hace 1,94% cotizándose a US$71,46.

Los precios del petróleo subieron antes de la reunión de la Opep+ del domingo, mientras que la aprobación de un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda estadounidense ayudó a contrarrestar el impacto del aumento de los inventarios en el país.

“Los expertos de Third Bridge no descartarían acciones más agresivas por parte de la Opep+, pero el tira y afloja ahora mismo en el mercado es lo estacional frente a lo cíclico”, dijo Peter McNally, analista de Third Bridge a Reuters.

“Estamos atentos para ver qué tan fuerte será el repunte de la demanda estival del mundo desarrollado en relación con las dificultades de la recuperación cíclica de China. Esto determinará la eficacia de la Opep+”, añadió.