“Dueños de tierras improductivas deberán hacer proyectos rentables o pagar más impuestos”: Min. Agricultura de Petro

Cecilia López regresa a los pasillos de la Casa de Nariño. La economista fue designada como ministra de Agricultura por Gustavo Petro, cartera desde la que tendrá la misión de tramitar la ambiciosa reforma agraria que promete el presidente electo.

En este diálogo con El Colombiano López aclara que no habrá expropiación de tierras, pero sí más impuestos a los propietarios de terrenos improductivos que podrían utilizarse para incrementar la generación de alimentos.

La otrora viceministra de Agricultura en el gobierno de Belisario Betancur y exministra de la administración de Ernesto Samper da un nuevo respiro en la Presidencia con el objetivo de conseguir la reforma rural para regresar las tierras a los campesinos, una meta en la que promete guiarse por el Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro prometió una reforma agraria. ¿Cómo la articularán?

“Ese es el tema central y queda muy claro que no hay expropiación. Se trata de que las tierras que no están siendo utilizadas como toca puedan ser compradas por el Estado para distribuirlas en los sectores productivos que no tienen tierra, en campesinos que no alcanzan ni a obtener dos hectáreas para contar con una mínima posibilidad de producir. También está el catastro multipropósito para que en las tierras que no están siendo productivas los propietarios tengan la alternativa o de volverse eficientes o de pagar altos impuestos o de vendérselas al Estado”.

¿Con qué fondos se efectuaría la compra de tierras?

“La intención es hacer una distribución de tierras, no con los baldíos, sino con las que no se están utilizando como corresponde. El presidente fue claro en que se desarrollará el capitalismo, no se enterrará la posibilidad a los dueños de utilizar los terrenos eficientemente. La tierra rural actualmente no paga los gravámenes que debería y a través de los impuestos que van a llegar estos ayudarán a la compra de tierras que no están siendo utilizadas adecuadamente para distribuirlas”.

¿Cómo proyectan la delimitación de qué tierras se van a identificar como los terrenos que podrían ser comprados por el Estado para entregarlos a campesinos?

“Ese es uno de los temas que hay que precisar. Tenemos los instrumentos para hacerlo y este gobierno se caracteriza por los consensos. No se trata de llegar a atropellar, sino de dialogar. Con las herramientas que tiene el Ministerio encontraremos cómo hacer esta reforma agraria, que es una tarea pendiente del país desde hace décadas”.

La reforma agraria lleva años sin tramitarse. ¿A qué atribuye esto?

“No ha habido la voluntad política y hubo una oposición muy fuerte de sectores que no dejaron avanzar. Pero Colombia, si quiere realmente que el sector agropecuario sea el eje de la reactivación, tiene que generar consensos. A todos los actores que tienen vínculo con el agro les conviene que ese sector vuelva a ser una parte sustantiva de la agenda del desarrollo porque lo agropecuario ha estado marginado de las prioridades del Estado”.

¿Qué relación tiene el proyecto que usted plantea con la paz?

“El Acuerdo de Paz y el punto uno de La Habana es un eje central de la política del próximo gobierno. Estamos mirando los temas específicos de la reforma rural que no se implementó durante todo este periodo y diseñaremos la estrategia desde el acuerdo. La paz es un aspecto central de lo que este Ministerio de Agricultura hará”.

¿Qué posibilidades tendrán los dueños de las tierras que no están siendo utilizadas?

“Tienen varias alternativas y una es volverlas productivas. El caso de la ganadería, por ejemplo, es uno de los problemas con tierras muy fértiles con pocas cabezas de ganado por hectárea. Si ellos hacen negocios rentables, pues pueden pagar los impuestos sin necesidad de prescindir de sus tierras, simplemente las hacen eficientes.

El catastro multipropósito también tiene ese impacto de ser un incentivo para que se vuelva mucho más productivo el uso de la tierra. Aquí nadie va a forzar a nada, lo que sí es claro es que si tienen tierras improductivas, no hacen proyectos rentables, pues les va a tocar pagar unos impuestos que antes eran bajos y ahora van a ser mucho más altos. Si tienen un negocio productivo, pueden pagar los impuestos. Vamos a acelerar el catastro porque en la historia de Colombia la tierra rural ha contribuido muy poco con los impuestos y eso ha llevado a problemas de baja productividad del sector”.

¿Ya tienen un estimado de cuánto podría incrementarse ese impuesto por la tierra que no produce?

“Acabamos de ser nombrados, ni siquiera hemos llegado al Ministerio. Los nombramientos se están haciendo con tiempo para que en los empalmes se pueda revisar desde ya las líneas de acción. Todavía faltan nombramientos”.

¿Qué diferencia ve en el proyecto político que presenta Petro con la gestión que usted tuvo en los otros gobiernos en los que participó?

“Cuando el presidente Petro me ofreció este cargo la manifesté que ya había estado en el gobierno y él respondió que este es un proyecto distinto. Es un ministerio con objetivos más transversales como la paz, la productividad, la sostenibilidad del modelo económico, el comercio exterior, la seguridad alimentaria, el hambre y la inflación de alimentos. Los objetivos hacen que tengamos que hacer un esfuerzo de concertación muy grande”.

Sobre los alimentos, el presidente electo plantea dejar de importar ciertos productos agrícolas. ¿Cómo será esa línea de transición para que se tenga un stock y el cese de las importaciones no afecte la inflación?

“La seguridad alimentaria es una absoluta prioridad. El hambre es inaceptable en un país de ingreso medio alto como Colombia, así que las decisiones que se tomen deberán buscar que haya una oferta de alimentos suficientes. Hay cosechas de corto y largo plazo y revisaremos cuáles se pueden reactivar a rápidamente, cómo se resuelve el problema de los insumos y cómo reactivamos Monómeros. Por ejemplo, necesariamente debemos importar trigo, pero no maíz porque podemos ser productores eficientes de ese grano o de arroz”.

¿Invitarían a hablar a Álvaro Uribe Vélez de la reforma agraria?

“El presidente electo abrió las puertas. Aquí no se trata de temas personales, no se resolverá el problema de la finca del señor ‘a’ o ‘b’, hay que mirar la política y se escucha a todos los sectores: el privado, los gremios, campesinos, indígenas, afrodescendientes, y todos. Esta no es una conversación de un momento, sino un proceso de diálogo en el que escucharemos a quienes tienen posiciones distintas, pero lo importante es que es momento de darle un viraje a la política agropecuaria del país”.

¿Y hablaría con Fedegán?

“Uno no puede cumplir con objetivos tan ambiciosos como los de este gobierno si uno se margina de sectores productores. Eso se hará de una forma sistemática y el diálogo será la única manera porque son tan grandes las metas que ningún gobierno por fuerte que sea va a poder hacerlo solo. Que eso quede claro”.