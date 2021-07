Dura reacción del presidente Duque a disminución de calificación por Fitch

Según Duque, “lo que ha pasado con las calificadoras y Colombia es algo que va a estar pasando y seguirá pasando con países emergentes y es que por supuesto los países emergentes hemos tenido que aumentar nuestro endeudamiento e incrementar nuestro déficit para enfrentar los efectos de la pandemia”.

Indicó además que “esto no es solo una realidad de Colombia, es una realidad de muchos países, entonces yo creo que las calificadoras sobre todo en el año 2021 no deben juzgar a los países con los criterios prepandemia porque la pandemia no ha terminado”.

Duque recordó que los países emergentes como Colombia en medio del coronavirus han tenido que aumentar su deuda para tratar de estabilizar las finanzas, “aquí todavía seguimos viendo variantes. Seguimos viendo afectaciones en el mercado laboral, vemos también afectaciones de índole social, porque además veo que en este año las economías han visto un resultado de recuperación, no vayamos muy lejos la economía colombiana va a crecer por encima del 6 %”.

Colombia perdió el grado de inversión, con la decisión de la calificadora Fitch, que le siguió los pasos a su homóloga, Standard & Poor’s.

El plan de empleo a los jóvenes, denominado ‘Camello sí hay’, evento que se realizó en la sede de Compensar en Bogotá, según Duque es una invitación a los empresarios a que se unan a la campaña que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y de la estrategia ‘Sacúdete’, donde todo aquel que contrate a jóvenes entre los 18 y 28 años, con nuevos puestos de trabajo, recibirá un subsidio del 25% de un salario mínimo.

Indicó Duque que se trata de corregir una parte de los efectos de la pandemia, manteniendo la permanencia de este programa, para “poder hacer del mismo el mayor generador de empleo juvenil que haya tenido este país”.

Según lo contempla el Decreto 688, que apoya la generación de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, dentro de la estrategia Sacúdete, pueden ser beneficiarios de este programa empleadores como personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos declarantes de renta y cooperativas, que contraten o vinculen formalmente a jóvenes entre 18 y 28 años, a partir del mes de julio y durante el resto de la vigencia 2021, y que demuestren la vinculación de los mismos mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).