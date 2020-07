‘Economía caería hasta 15%, en el segundo trimestre’

Aún no se conocen las cifras oficiales del crecimiento económico correspondientes al segundo trimestre. Sin embargo, no se augura un comportamiento positivo.

Lo anterior principalmente porque la economía colombiana atraviesa un proceso de recuperación unido a la flexibilización del confinamiento en algunas ciudades y sectores.

Según la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, el pronóstico de crecimiento del segundo trimestre de 2020 se ubicó en un rango entre -15% y -7%; mientras que los cálculos de BBVA Research auguran que se contraiga 7,5%.

“La recuperación productiva ha avanzado con la apertura gradual de algunos sectores. No obstante, en el segundo trimestre se observó la peor contracción económica de la historia reciente. Desde abril, se han visto mejoras en el gasto de los hogares, en la demanda de energía y un aumento de los puestos de trabajo en mayo. Además, estimamos una mejora en la actividad durante el segundo semestre. No obstante, vemos que estas mejoras no compensarán la caída producto de la cuarentena, por lo que la economía colombiana se contraerá 7,5% en 2020”, afirmó Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia.

De acuerdo con Téllez, la recuperación no ha sido uniforme en los diferentes sectores de gasto, ni en las distintas ciudades. La dinámica de las regiones ha estado influenciada por el desarrollo de la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades para enfrentarla. “La recuperación económica depende de la apertura sectorial y la capacidad de recuperación de la demanda.

En el caso de los hogares, el consumo se mantiene débil a mediano plazo por el choque de ingresos de los hogares”, añadió.

Según el análisis realizado por BBVA Research, factores como el mayor gasto público y la ejecución de un plan más ambicioso de infraestructura, sumado a una recuperación más rápida de las exportaciones y mejor valoración de las materias primas, contribuirán a impulsar el proceso gradual de recuperación de la economía en 2021.

Para este 2020, las proyecciones apuntan a un decrecimiento del Producto Interno Bruto entre el 5 y 6%, reveló Fedesarrollo.