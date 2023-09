$!Ecopetrol confirma que descarta el ‘fracking’ en Colombia en su Estrategia 2040

Fin al ‘fracking’ en Colombia. En este punto, la petrolera colombiana confirmó su decisión de no desarrollar la actividad de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, conocida como ‘fracking’, en Colombia.

A dos debates de convertirse en ley de la República se encuentra la prohibición del ‘fracking’ y los yacimientos no convencionales en Colombia.

El Gobierno Petro, con su Ministerio de Ambiente, se ha encargado de liderar esta iniciativa y ratificó su posición sobre la protección del agua, el suelo y los ecosistemas del país.

“Lo que debemos hacer es descarbonizar, no ampliar la oferta con prácticas inciertas. Tenemos siete años para reducir las emisiones en un 45 %. Es un efecto acumulativo, si no reducimos las emisiones no hay ventana de oportunidad y no podremos cumplir con el Acuerdo de París; con el ‘fracking’ no lo lograríamos”, recalcó en su intervención la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.