$!El Banco de la República revela sus estudios para que el peso colombiano sea digital

Cobertura previa

Entonces el reto de la moneda digital es la bancarización. El más reciente reporte de la Banca de las Oportunidades detalló que en las ciudades, 83% de las personas tienen algún producto financiero, es decir que aún hay millones que no usan de la banca. Además, naturalmente la situación no mejora en el campo, el mismo reporte habla que por cada 10 campesinos, cinco tienen interacción con el sistema.

Camilo Gantiva, socio de Holland & Knight quien de hecho participa en mesas de trabajo del Banco de la República, explicó que entre los primeros puntos se debe ajustar la conectividad.

Es decir, “crear estándares de comunicación para que la información sea fácilmente transferible y entendible por todos los bancos, comercios, personas, el sistema de pagos y sus redes, debe estar estandarizado”.

Entonces hay que crear un mínimo de estándares para que la comunicación fluya, solo ese punto puede tardar 12 meses, según Gantiva. Aquí el primero en sentir el cambio no es la persona que paga en efectivo en la calle, sino la banca “porque tiene que crear una plataforma que ahora mismo no existe. Hoy pasar dinero de una cuenta a otra en un mismo banco es sencillo, pero cuando es entre diferentes hay que usar un lenguaje o canal distinto. Para el peso digital tendríamos que ponernos de acuerdo porque todos deben hacerlo igual, no cada banco con un proceso independiente, un estándar, todas las entidades y redes deben hablar el mismo idioma, eso implica desarrollo tecnológico, redes, hay que hacer una inversión en infraestructura que harán cada uno de los bancos. El cambio no sería tan inmediato”.

Tanto el Banrep como la Superfinanciera debe ajustar una tecnología que solo a China le costó en investigación e implementación de seguridad US$400 millones porque tenían que blindarse de hackers, un nuevo sistema hiperseguro. Igualmente, el Real Digital en su justificación de motivos y de hecho el caso más cercano a Colombia por ser vecino, comenzó pruebas este año y no termina de definir si la infraestructura total la debe pagar solo el Estado o también la banca privada. “Mi recomendación es el trabajo en equipo. Muchas de estas decisiones son muy disruptivas y es importante que escuchemos a todos los interlocutores, desde luego al sector financiero y al sector real, pero sin duda el sector financiero debe ser parte de las conversaciones”, dijo Mario Pardo, presidente de Bbva Colombia.

Movimientos dentro del Emisor

En el Banco de la República los investigadores que llevan bastante tiempo estudiando la ruta saben que la moneda digital es algo pequeño en el ecosistema de pagos, es decir, ese es el producto final pero no el total; o dicho de otra forma, antes se deben definir si como pasó en Costa Rica, su Banco Central abrió la oportunidad para que las personas tuvieran una cuenta con ellos y no solo con la banca privada. “Imaginemos que pudiéramos tener una cuenta de depósito en el Banrep, es un cambio absoluto”, dijo Gerardo Hernández, vicepresidente Jurídico del BanBogotá.

Antes de que exista la moneda digital el Banrep debe tener más control de lo que pasa en los pequeños movimientos. Los reportes internos del Emisor hablan que hoy el banco nunca se ha metido en el sistema de pagos de bajo valor, tiene todo organizado para sistemas de pagos de alto monto, las transacciones del Estado, de las empresas, pero no el del día a día de las personas.

El Banco de la República sabe cuánto mueve Ecopetrol, el total de la deuda externa pública y privada, pero no conocen cuánto o en qué gasta Janeth Gutiérrez, la mujer que se hizo famosa por su puesto de obleas donde el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger gastó US$1; y el Emisor necesita saberlo porque como ella hay un ecosistema de 12,7 millones de colombianos que trabajan bajo la informalidad y son los que más efectivo mueven.

Precisamente el colombiano de a pie es el responsable que por cada $100 que transan las personas, $75 se hace en efectivo. Aunque cada año el país genera más pagos electrónicos, la economía sigue dependiendo del papel moneda en la calle. Por eso fue que Costa Rica empezó sus estudios de moneda digital pero en su punto de inicio lo hizo incluyendo a los ciudadanos a su sistema con la apertura de cuentas personales.