Luego de una jornada que marcó el inicio de agosto con un dólar por debajo de los $3.900, la divisa dio pausa a la tendencia, y este martes abrió la jornada en $3.950, ubicándose $51,52, arriba de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $3.898,48. Además, alcanzó mínimos de $3.950, y máximos de $3,961.

Esto se da mientras las monedas de la región pierden terreno respecto al dólar. El peso colombiano con este precio de apertura es la segunda moneda más devaluada de la jornada frente a las emergentes, perdiendo 1,32 %. “El mexicano pierde 0,55%, brasilero pierde 0,84 % y el chileno está perdiendo 0,52%”, explicó Alejandro Guerrero, asociado divisas de Crecicorp Capital.

Según Reuters, los inversionistas se preparan para el final de la serie de subidas de tasas de la Reserva Federal, cuyo aumento de la semana pasada se considera uno de los últimos de su actual ciclo de endurecimiento.

“La economía está un poco más débil de lo que a la gente le gustaría y creo que eso es preocupante para el crecimiento de los beneficios de cara a la segunda mitad del año”, dijo Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets a Reuters.

En los mercados cambiarios, el dólar tocaba máximos de tres semanas frente al yen JPY=, mientras los inversionistas siguen buscando claridad sobre el reciente ajuste del Banco de Japón en el control de su curva de rendimientos y lo que ello podría significar para la política monetaria.

Mercado accionario

El repunte de las acciones que catapultó al S&P 500 a un máximo de 16 meses perdió impulso después de que una oleada de empresas informara ganancias decepcionantes.

BMW AG cayó más de 6% después de advertir sobre costos más altos para desarrollar autos eléctricos, mientras que el gigante logístico DHL Group dio una guía de ganancias que no cumplió con las estimaciones de los analistas. ZoomInfo Technologies Inc., que fabrica software comercial, se desplomó 20% en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU. debido a un pronóstico de ingresos más bajo. Pfizer Inc. cayó después de que el fabricante de medicamentos redujera sus perspectivas de ventas.

Los resultados destacan la creciente preocupación sobre la durabilidad de las ganancias corporativas y las dudas sobre si las acciones pueden seguir repuntando después de registrar grandes ganancias en julio.

Precios del Petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, cayó 0,61% a US$84,91, mientras que el WTI lo hizo 0,70% a US$81,23.

Lea también: La gasolina sigue subiendo, este será el precio del galón del combustible a partir de hoy, 1 de agosto

Los precios del crudo bajaban el martes por indicios de toma de beneficios tras haber repuntado en julio, cuando los inversores apostaron por la reducción de la oferta mundial y el crecimiento de la demanda en la segunda mitad del año.

“Los precios del petróleo corren el riesgo de sufrir una corrección, ya que los mercados han estado sobrecomprados durante el último mes”, dijo Tina Teng, analista de CMC Markets a Reuters.

Junto a las esperanzas de un aumento de la demanda, se espera que en la reunión de este viernes de la Opep+, Arabia Saudita aplique sus recortes voluntarios hasta septiembre, lo que reduciría aún más la oferta.