El economista Diego Mesa asumirá como el nuevo ministro de Minas y Energía

Este jueves, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez le presentó su carta de renuncia al presidente Iván Duque y en su reemplazo según anunció Duque queda Diego Mesa, quien antes ocupaba el cargo de viceministro de Energía.

El primer mandatario de los colombianos aseguró que la renuncia se daba por motivos personales y destacó el papel de Suárez como ministra de esta cartera.

"Por motivos personales y familiares me ha presentado su renuncia al cargo de Ministra de Minas y Energía la doctora María Fernanda Suárez, le he aceptado su renuncia y le he expresado a ella que a vamos a extrañar mucho en el gabinete. Quiero exaltar su patriotismo y los importantes logros conseguidos en los casi dos años de gobierno", señaló Duque.

Así mismo, entre los logros de la ministra que resaltó el presidente está su liderazgo en el proceso de transición energética en el país, y en ese sentido destacó que, "cuando empezó su gobierno teníamos menos de 60 megas de capacidad instalada de energía renovable no convencionales y se han asegurado proyectos que superan las 1.500 megas y que han hecho que Colombia sea destacado a nivel regional como un país líder en la transición energética".

Por otro lado, vale destacar que el nuevo ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo es economista experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero-energético y además cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales, del sector privado y alto gobierno.

Como Viceministro de Energía entre 2018 y 2020, Mesa ha co-liderado la implementación de políticas para la transformación energética del país, incluyendo el diseño y la ejecución de la primera subasta de energías renovables no convencionales, que incrementará la participación de estas fuentes en la matriz de generación eléctrica de menos del 1% en 2018 al 12% en 2022.

Frente a esto, el presidente Duque agregó que, "el doctor Diego Mesa venía desempeñándose como viceministro de la cartera y acompañando a la ministra Suárez en toda esta agenda de transición energética y por supuesto también para que Colombia se consolide como un líder en materia extranjera directa en un sector tan importante para las finanzas públicas de nuestro país".

Mesa antes de ingresar al gobierno, fue experto del Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante dos períodos que suman más de 10 años, en los cuales lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para las industrias extractivas a más de 25 países en África, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente.

Así mismo, durante sus dos periodos en el FMI, el nuevo ministro de Minas y Energía, se desempeñó por cuatro años como gerente y economista sénior de la firma de consultoría de PriceWaterhouseCooper (PwC) en Canadá, donde asesoró a clientes del sector público y privado en temas de energía, petróleo y minería.

"El doctor Mesa trabajado en el sector privado y ahí se conoce su trayectoria en Canadá donde estuvo en frente de una de las unidades más relevantes de PricewaterhouseCoopers, es economista, estudiado en las Universidades de Concordia y de Manila en Canadá y también es analista financiero certificado. Su trayectoria también habla por sí solo y estos dos años acompañando a la ministra María Fernanda Suarez permite darle continuidad a una agenda muy importante que nos hemos trazado", agregó el presidente Duque.

Por su parte, la exministra María Fernanda Suárez, agradeció al mandatario la oportunidad que le dio para servirle a Colombia, "de verdad todo mi agradecimiento por haber sido parte de este gran equipo y me voy con la satisfacción del deber cumplido, lo que usted me encomendó fue la transición energética, era la meta más importante para usted en este periodo de gobierno y hoy hay 2.500 megavatios de energía solar y eólica listos para ser ejecutados y quedan en las mejores manos con el nuevo ministro de Minas y Energía. Muchas gracias por la oportunidad y hemos servido con toda la dedicación al país, seguros de que estamos construyendo un país más equitativo, con mejor emprendimiento y con más legalidad", dijo Suárez.

Entre tanto, el nuevo ministro manifestó que, "estoy muy honrado y asumo este reto y esta gran responsabilidad de seguir continuando su política de transición energética, seguiré trabajando porque este sector sea un motor de la economía colombiana, sobre todo ahora en la reactivación vamos a darle continuidad a las políticas. La ministra ha dejado planteado una hoja de ruta que vamos a ejecutar en lo que queda de este gobierno".