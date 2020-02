El efecto del coronavirus en el mundo dispara el precio del dólar en Colombia

La divisa abrió la jornada con un precio de $3.475, el precio mínimo que se registró en la plataforma Set-Fx fue de $3.475,00, mientras que el máximo fue de $3.508,00. El monto negociado durante la jornada fue de US$314,2 millones en 711 transacciones.

Las preocupaciones de los inversionistas sobre la propagación del coronavirus continúan afectado a los mercados internacionales. Las plazas bursátiles siguen marcando caídas: antes de que abriera la Bolsa de Nueva York, los futuros del S&P 500 ya mostraban una contracción de 1,6%.

El Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, sobre las 9:48 de la mañana, bajana -1,30% hasta 1.569,00 puntos.

La última gran compañía en unirse a las advertencias sobre el impacto del virus fue Microsoft, a la par de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos encontraron el primer caso de la enfermedad que aún no tiene vínculos con un brote conocido.

Bloomberg reportó que el índice de referencia de los mercados emergentes podría caer por debajo de los 1.000 puntos por primera vez desde octubre, tras las amenazas en las perspectivas de crecimiento. A las 7:42 de la mañana el oro al contado sumaba 0,5% a US$1.649 dólares la onza. “El metal puede volver a experimentar un nuevo rally al cierre de mercado, al recibir la liquidez de los inversores que mueven su capital hacia refugios más seguros”, dijo Andrés Gago-Núñez, analista, ActivTrades.

Simon Ballard, economista jefe del First Abu Dhabi Bank, aseguró que “el hecho de que no solo todavía no haya señales de que el patógeno esté contenido, sino que ahora también nos enfrentamos al espectro de su propagación a través de los EE. UU., continuará afectando la perspectiva macro global para los próximos meses”.

El analista, según reseñó Bloomberg, agregó que hay que estar preparados para “la alta volatilidad y la creciente aversión al riesgo”. En el caso del petróleo, sobre las 9:17 de la mañana, el barril de referencia Brent caía 3,56% y llegaba a los US$51,53, mientras que el WTI continuaba su contracción tras reducir su precio 4,10% y llegar a US$46,73. Hasta la sesión del jueves, el Brent acumulaba un descenso de 10,6% durante la semana, mientras que el WTI restaba 10,4%.

Según Reuters, el hecho de que el virus se esté propagando a grandes economías como Corea del Sur, Japón e Italia hace temer que el crecimiento de la demanda de combustible se reduzca. Incluso, Facts Global Energy pronosticó un crecimiento de la demanda de petróleo de solo 60.000 barriles por día en 2020.

Con este contexto, las apuestas a una flexibilización de la Reserva Federal han aumentado, según Bloomberg. Los inversores ahora estiman una probabilidad del 90% de un recorte de la Fed en abril para estimular la economía.

