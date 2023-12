“El Estado no se quiebra y paga las pensiones con el presupuesto”: La polémica declaración del presidente de Colpensiones

En dicha entrevista soltó la siguiente afirmación que ha generado polémica entre expertos pensionales: “ El Estado no se quiebra, las pensiones de Colpensiones las paga el presupuesto nacional ”.

La frase “El Estado no se quiebra” es la clásica antesala a los desequilibrios fiscales, la pérdida de autonomía del banco central y la inflación desbordada, que sólo trae pobreza. Mucha, mucha atención con la regla fiscal (sin deformación) y con la independencia del Banrep. https://t.co/u0MYqsKQlH

El presidente de Colpensiones también dijo que el cambio de fondo privado al fondo oficial no debe demorar más de 45 días , refiriéndose a los traslados de cotizantes.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, anunció que el proyecto de reforma pensional será debatido el próximo año en la plenaria del Senado. Dicha reforma pasará a segundo debate para debatir y aprobar los cambios para el sistema pensional colombiano

A pesar de este contexto, Dussán confirmó a Caracol Radio que este es un inamovible para el presidente Gustavo Petro y todo el Gobierno.

Añadió que los trabajadores no pueden seguir trabajando para los fondos privados de pensiones y cuestionó que la Ley 100 falló, “pues no generó empleo ni los colombianos se fijaron una meta de ahorro para pensión... Ese umbral (de tres salarios mínimos) no se negocia, según ha dicho el presidente Petro”.

Por eso, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, la semana pasada precisó que esta es una de las reformas más consensuadas en términos generales. “Hay tres puntos en los que hay diferencias, la mayor de ellas es en el pilar contributivo, que es la base de los salarios”.