El Grupo francés Casino le puso a Grupo Éxito el letrero de “se vende”

El amanecer de ayer llegó con sorpresas para el Grupo Éxito: sus dueños quieren venderlo para salir de deudas. El rumor lleva ya varios meses, pero en una presentación el Grupo francés Casino admitió que la venta de Éxito y de los demás almacenes en América Latina estaba sobre la mesa para salir de la crisis económica que atraviesa.

Con esta movida, el holding francés busca “reforzar la liquidez” y garantizar una “estructura de capital perenne” del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (30,5 billones de pesos), y que, con varios movimientos, busca reducir a la mitad.

Casino espera así convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”, es decir más de 3.000 millones de euros (14,3 billones de pesos). Esto significa que los acreedores que le prestaron este dinero, en lugar de recuperarlo, se convertirán en accionistas del grupo.

El minorista es dirigido y controlado por el empresario Jean-Charles Naouri y es propietario de las cadenas Franprix y Monoprix. El holding a través del cual Naouri controla la empresa también tiene altas deudas.

El director financiero David Lubek dijo a los periodistas en una llamada que el minorista tenía fondos suficientes para permitirle operar hasta finales de año, siempre que se cumplan algunas condiciones, incluido el cierre de una venta de algunas tiendas a Groupement Les Mousquetaires.

De acuerdo con Lubek, Casino pretende impulsar sus formatos de tiendas de conveniencia, en particular Monoprix y Franprix, como parte de su plan de negocio, y se hace necesario desincentivar otras inversiones.

La sorpresa de ayer no solo fue para la firma en Colombia (Grupo Éxito), sus propietarios brasileños también fueron cogidos fuera de base, al menos así lo anunció en un comunicado presentado como información relevante la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), la subsidiaria del Grupo Casino dueña del 97 % del Grupo Éxito.

“Hoy temprano, Casino Group lanzó una presentación en Francia sobre su plan estratégico. En el material divulgado, Casino informa que está trabajando en un plan a ser ejecutado a lo largo 2023 y 2024 por la venta de activos ‘non-core’, incluyendo activos LATAM (GPA y Éxito). La Compañía no tiene conocimiento de una posible venta de sus acciones por parte de su accionista mayoritario, por lo que la Compañía lo cuestionó, comprometiéndose a mantener informado al mercado”, dice el comunicado.

De Medellín para el mundo

La historia del Grupo Éxito tiene varios comienzos, la mayoría diría que empezó el 26 de marzo de 1949, cuando Gustavo Toro abrió el primer almacén Éxito en un pequeño local en la calle Alhambra, en el centro de Medellín, fueron necesarios apenas cuatro metros cuadrados para crear ese emporio del retail, y paciencia, mucha paciencia.

Pero como hoy Grupo Éxito está conformado por grandes cadenas de almacenes y centros comerciales, el relato hay que llevarlo más atrás, porque en 1905 el español José Carulla Vidal abrió el primer Carulla en Bogotá.

Sea como sea Grupo Éxito es un negocio de tradición, muy cercano al corazón de los antioqueños y de los colombianos, que ha mostrado dinamismo para competir en un mercado al que llegaron propuestas innovadoras tanto colombianas como foráneas, logrando su fortalecimiento en el retail, transformación digital y sostenibilidad.

La empresa que logró la consolidación de marcas como Éxito y Carulla pasó a manos extranjeras en 1999, cuando Casino compró el 25% de las acciones, y para el 2007 el negocio fue por una participación mayoritaria, una transacción que estuvo por encima de los 4 billones de pesos. En la Bolsa de Valores de Colombia quedó un pequeño flotante de 3% en manos de pequeños accionistas.

Desde entonces, han ocurrido varios movimientos al interior de Casino que hoy tienen al Grupo Éxito bajo la sombrilla de la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA, también conocida como Grupo Pão de Açúcar).

Esta transacción le dio un alcance mayor al Éxito, pues pudo crecer de la mano de otras marcas de retail y centros comerciales, el gigante del comercio en Colombia cuenta con marcas como Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y Viva, mientras que en Uruguay tiene presencia con Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina, con Libertad y Paseo. De hecho, según sus estados financieros, la operación en Uruguay es más rentable que la de Colombia.

Ese paso a manos extranjeras no significó una ruptura con nuestro país, su administración ha sido colombiana, a excepción de algunos vicepresidentes franceses, la mayor parte de su operación está en este país, y aquí es donde genera 35.000 empleos directos y donde paga la mayor cantidad de impuestos.

En Colombia, Grupo Éxito reporta el pago de los impuestos sobre la renta y complementarios, a la propiedad raíz, y de industria y comercio, que sumaron el año pasado 218.901 millones de pesos, mientras que en Argentina pagó 65.262 millones de pesos y en Uruguay 41.539 millones de pesos.

De Colombia depende el 70 % de los ingresos operacionales y en este país también permanece su fundación, dedicada a ayudar a superar la desnutrición infantil.

Recientemente en una entrevista con EL COLOMBIANO, José Alberto Vélez, expresidente de varias empresas antioqueñas, mostró la enajenación del Grupo Éxito como una experiencia ejemplar: “El Éxito fue una empresa familiar fundada por don Gustavo Toro y don Mario Toro, dos hermanos, y así empezaron con un almacén de telas en el centro de Medellín, en Guayaquil. Cuando el éxito empezó a crecer, entraron accionistas nuevos, ya no de la familia, invitaron a amigos, gente cercana a ellos. Crecieron y pasaron los años hasta que llega un comprador internacional. Los franceses del Grupo Casino, que hoy tienen más de 90% de las acciones. Ahora es una empresa de capital extranjero, no es de locales, no es de nacionales. Y, sin embargo, la Fundación Éxito, que tanto apoyo le ha dado a la niñez, sigue igual”.

¿En cuáles manos quedará?

De momento, Casino no ha informado quién podría ser el comprador y ni siquiera se sabe si hay algún interesado; de hecho, la respuesta que le dio ayer a GPA luego de ser consultado fue que: “GPA y Éxito son activos que pueden ser vendidos como parte del plan de venta de activos a tres años del Grupo Casino, y a esta fecha no existen hitos ni procesos de venta en curso para GPA”.

Así que este anuncio es como ponerle un letrero de “se vende” a una de las empresas más grandes del suelo colombiano, pues el listado revelado la semana pasada por la Superintendencia de Sociedades da cuenta de que el Éxito fue la sexta empresa con más ingresos en el país, y la primera domiciliada en Antioquia, posición que alcanzó con 15,1 billones de pesos, y utilidades por 99.092 millones de pesos.

Y en sus últimos estados financieros, Grupo Éxito reportó ingresos por 5,4 billones de pesos y un resultado neto de 45.118 millones de pesos solo para el primer trimestre de 2023.

Las cuentas que hace el conglomerado francés dicen que con la desinversión en los almacenes de América Latina y otras en bienes raíces que no hacen parte del core de su negocio le apuntará a una estrategia para captar 900 millones de euros (unos 4 billones de pesos). Además de Éxito y GPA, Casino saldrá de negocios como la empresa de energías renovables GreenYellow, y la semana pasada vendió su participación restante en la cadena de supermercados brasileña Assai, por alrededor de 326 millones de euros.

De acuerdo con la Agencia Francesa de Prensa, los posibles candidatos a hacerse con el control del grupo, los millonarios Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière, por una parte, y el trío Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, por la otra, ya conocían estos detalles.

El checo Daniel Kretinsky, que controla el 10 % de las acciones de Casino, les propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40% de la deuda por liquidez o acciones, o ambas. Este empresario y el francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo.

Por su parte, Kretinsky ofreció aportar 817 millones de dólares en el marco de una ampliación de capital de 1.089 millones de dólares. Mientras que, la otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de Casino la oportunidad de “reinvertir en capital”.

Casino ya anunció la semana pasada varias medidas para “preservar su liquidez” durante el proceso de conciliación, que puede durar hasta el 25 de octubre. Entre sus principales acreedores están BNP Paribas y Credit Agricole, así como fondos de cobertura internacionales.

En ese sentido, el Estado francés le acordó un aplazamiento de 300 millones de euros de cotizaciones sociales y fiscales, y pidió a sus acreedores la suspensión hasta octubre del pago de intereses y vencimientos de deuda.

Resultados mixtos en la bolsa

Tan pronto se dio el anuncio de Casino, las acciones del conglomerado francés cayeron 6,13% en la bolsa de París y la de su matriz Rallye se redujo un 7,60%; mientras que GPA perdió 5,21% en la Bolsa de Brasil.

Y, como era de esperarse, la acción de Grupo Éxito en la Bolsa de Colombia se fortaleció 1,47%, teniendo en cuenta de que su flotante apenas representa el 3% de la compañía y que estas acciones son objeto de una transacción más grande que busca listar al Éxito en el mercado brasileño y en la Bolsa de Nueva York, lo que le ha permitido una valorización de 23% en lo que va del año, alcanzando los $4.199 ayer, partiendo de los $3.400 a los que se cotizaba el 1° de enero de 2023.

En la tarde de ayer el Grupo Éxito ratificó que el proyecto de segregación de los negocios de Éxito y GPA sigue su desarrollo tal como se ha informado al mercado en los últimos meses

“Grupo Éxito seguirá trabajando en su plan estratégico de expansión, fortalecimiento de la omnicanalidad y sus proyectos asociados a la estrategia de sostenibilidad”, señaló la compañía en un comunicado.