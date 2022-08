"El impuesto saludable a ultraprocesados, y todos, los podemos revisar", dice Ocampo

Los empresarios y el ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, sostuvieron en Cartagena su primera reunión desde la radicación de su propuesta de reforma tributaria, que aspira a recaudar $25 billones. Se reunieron en uno de los salones del Centro de Convenciones, posterior a su intervención en el séptimo Congreso Empresarial Colombiano. El balance se resume en una frase: "todo lo podemos revisar".

Tras la reunión, Ocampo dijo que "estamos en un diálogo permanente. Espero tener unas propuestas constructivas. No es solo para que me quiten elementos de la reforma, sino para que también los amplíen. Nosotros sí necesitamos los recursos; no nosotros, el país".

Se refirió concretamente al "tema de impuestos saludables de ultraprocesados, todos los podemos revisar". Además, explicó que tuvo un "diálogo muy positivo sobre zonas francas, (los empresarios) aceptan planes de internacionalización, y que el objetivo debe ser exportador".

Y concluyó en una postura conciliadora: "Habría que ver qué cambios hacemos en el articulado".

"Tenemos que ver si el palo está para cuchara"

Previo al pronunciamiento de Ocampo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló cuáles serían las prioridades del empresariado en su diálogo con el funcionario y el Gobierno de Gustavo Petro.

"Nos concentramos en tratar de entender las propuestas que ha habido hasta ahora y cuales son las consecuencias. Qué pasa con la tasa efectiva de tributación, qué pasa con la tasa combinada de compañías y socios, porque eso nos puede terminar afectando fuertemente la inversión", dijo.

Mac Master habló concretamente del impacto sobre los inversionistas. "Hay la idea equivocada desde el punto de vista económico de que no importa cuánto paguen los accionistas. Lo cierto es que los accionistas toman las decisiones por supuesto basadas en la rentabilidad final que reciben".

Explicó que la posición del gremio de empresarios es la "defensa de la inversión". "Tenemos que ser conscientes que la inversión al final es lo que permite crecer. Y si nosotros tomamos una decisión equivocada en términos de inversión, no vamos a tener crecimiento, no vamos a tener empleo", agregó.

Esto teniendo en cuenta que, en sus palabras, no es lo mismo un accionista que está en Colombia a uno en el exterior, dado convenios de doble tributación entre otros elementos que apuntan a una diferencia de casi 20 puntos en términos de la tributación efectiva final, con las medidas contempladas.

"Yo más que criticar la reforma quiero entregarle por ahora elementos de juicio al Gobierno para poder saber frente a qué estamos. Debemos ser conscientes, si como país tomamos una decisión, de las consecuencias y entender que eventualmente los tributos tienen mucho que ver con la capacidad de tomar o no tomar decisiones de inversión en nuestro país, y por lo tanto en generación de empleo", dijo Mac Master.

Específicamente habló del impuesto a las exportaciones mineras y a las bebidas azucaradas, indicando que este tipo de medidas afectan la competitividad y golpean la inversión.

La reforma "afecta inmensamente la competitividad de las empresas. Aumentar como vimos la tasa de tributación final para accionistas de 42% a 60% implica que probablemente en Colombia no haga sentido hacer inversiones".

Según sus cálculos, la reforma establece un recaudo de más de $16 billones a partir de las empresas, combinando las diferentes medidas -entre ellas el impuesto a bebidas azucaradas.

"Y si fuera sobre las personas, terminarían las personas teniendo que asumir algo en un momento crucial de capacidad adquisitiva para los colombianos", indicó.

Cerró su intervención apelando a un refrán: "tenemos que ver si el palo está para cucharas". E invitó a "tomar entre todos la mejor decisión para el país".

Insistió en su exhortación a que le presenten alternativas a las medidas propuestas. "Si hay exenciones de beneficios que quieren eliminar, si los quieren volver a tener, tendrán que decirme cuáles sacrifican para poder mirar", indicó.