El Invima está agilizando trámites de forma manual, mientras restablecen los servicios

En medio de una entrevista con Blu Radio el director del Invima, Julio César Aldana, se refirió al impase por el que atraviesa la entidad a causa del ciberataque del que fue víctima y también aprovechó para pronunciarse sobre la polémica de los gremios productivos del país, especialmente en los puertos, quienes se aquejan ante la falta de celeridad en la expedición de certificados sanitarios.

Serían cerca de 3.000 contenedores represados que tienen atrasadas las operaciones, generando un sobrecosto de más de $10.000 millones semanales. El Invima vigila cerca del 70% del sector industrial y productivo del país, por lo tanto, este ataque de intentar paralizar la actividad, es considerado un acto criminal.

Al respecto Aldana mencionó que parte del ejercicio para responder a la contigencia, fue deshabilitar el portal web y todos los servicios en línea que se presentaban por el canal. Por eso, lo que un trámite normal para certificado de inspección sanitaria en un puerto se hacía en un máximo de cuatro horas, la situación ha llevado a retroceder en el tiempo, y volcar a la manualidad.

"No estamos paralizamos. Ya volcamos al puerto de Cartagena, de Buenaventura y de Barranquilla, en donde estoy el día de hoy, con nuestro recurso humano para que apoyen estos procesos. Sin embargo, hay que entender que de manera manual, ya no logra hacerse en cuatro horas, sino que estamos en la posibilidad de hacerlo entre uno y dos días hábiles", agregó el funcionario.

También anotó que la preocupación es válida pero que están tratando de trabajar para superar esta dificultad temporal. "Nadie está preparado para un ataque de esta naturaleza".

A la fecha ya se construyó un diagnóstico del ciberataque con la colaboración de varias entidades del estado y expertos en esta materia. Sin embargo, se debe ser cuidadoso al momento de reestablecer los servicios.

"Cuando estos ataques suceden uno tiene que ser muy cuidadoso para tomar la solución porque habilitar nuevamente los servicio puede crear un nuevo caso. De modo que, los expertos deben ser muy rápidos pero también muy certeros", indicó el líder del Invima.

La primera plataforma que será puesta en funcionamiento será aquella encarga de emitir los certificados sanitarios de importación y exportación. También la de pagos.

Aunque el funcionario no entregó detalles sobre cuánto sería el rescate que estarían pidiendo los ciberatacantes, agregó que presumen que se tratan de personas o entidades extranjeras con quienes no están dispuestos a negociar. Dijo que a la fecha, no establecido ninguna relación a quienes también ocasionaron los daños al Dane.

Aldana concluyó que "dentro de toda esta calamidad, tenemos por lo menos la tranquilidad de que no hay fuga de la información. La otra buena noticia es que debido al proceso de transformación digital nosotros tenemos toda la información en backup a salvo".