$!“En el colegio me la montaban por mi voz, pero me puse a estudiar para ser el mejor’”: la historia detrás del director de Dane

Juan Daniel Oviedo lo tiene claro: “No quiero ser el Simón Bolívar del Dane”. Su paso por la Universidad del Rosario, en Bogotá, le enseñó que para que las cosas fluyan debe haber recambio, por eso desde enero de este año su meta era que lo reconocieran como el mejor empalmador con el gobierno entrante.

Como estaba tan seguro de que no iba a seguir al frente de la entidad, la declaración y posterior llamada telefónica de Gustavo Petro para que continuara en el cargo le revolcó todo, lo puso pensativo y él se lo hizo saber al presidente electo. Finalmente la respuesta fue negativa.

Aunque ha circulado que la razón tiene que ver con las diferencias del equipo de empalme de Petro frente al catastro multipropósito (quieren hacerle cambios, y el actual director del Dane es uno de sus autores y lo defiende), Oviedo le contó al diario El Colombiano que hay más cosas que lo tenían analizando si seguir o no.

Una de ellas era si se le pondría “una reja más fuerte al Dane, después de que se le entraron los ladrones a Juan Daniel”, en referencia a que en su dirección se produjo el hackeo a la entidad. También por la viabilidad de un Censo Económico, pues él lo propuso y lo considera un elemento sustancial, teniendo en cuenta que hace 31 años no se hace.

Es que en esta entrevista el director del Dane habla de todo. Por ejemplo, no será raro que después del 7 de agosto desaparezca un par de meses; quiere desconectarse, tener el tiempo para él que las tareas de estos cuatro años no le han permitido y pensar cómo puede ayudar a la sociedad desde otros ámbitos. Incluso estuvo hace un mes buscando casa en Mompox, Bolívar, para darse ese espacio.

Lo bueno, lo malo y lo feo

En este cuatrienio le pasó de todo al “gomelo del Dane”, como muchos le dicen en conversaciones de amigos o en redes sociales, pero su meta siempre era entregar las estadísticas a tiempo y que le quedaran bien claras a la opinión pública, a pesar de que uno que otro le daba palo y decía que se limitara a dar las cifras y hasta ahí.

De todas las estadísticas que ha entregado hay un grupo que no olvida. La más dura fue la de Pobreza Monetaria 2020, pues le contó al país que esa condición había pasado de afectar al 35,7% de la población (2019), al 42,5%.

Fue desafiante no solo por lo que eso indica per se, sino también porque lo tuvo que socializar en el marco del Paro Nacional de 2021; además, el proceso de recolección no fue fácil, ya que el Dane tuvo que hacer entrevistas telefónicas en las que muchas preguntas se dejaban de hacer –respecto al método presencial– debido a la cuarentena en 2020.

El director entendió entonces por qué el estallido social fue tan duro en Cali, Bucaramanga o el Eje Cafetero. Pero, no obstante, la contraparte estuvo en las encuestas mensuales económicas sobre comercio, industria y servicios porque allí se empezó a ver de a poco la reactivación.

Y así como hubo momentos duros, otros le dieron esperanza. Admite que tuvo temporadas fuertes a nivel personal como el primer mes en el Dane, cuando lo juzgaron por su forma de hablar. “Uno lleno de buenas intenciones para que lleguen y digan ‘ese man con voz de gomelo qué hace hablando de pobreza, es un arribista’”.