En mayo 4,9 millones de personas perdieron su ocupación frente a ese mes de 2019

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en mayo 17,3 millones de colombianos se encontraban trabajando, lo que significó una reducción de 4,9 millones de personas ocupadas frente a ese mes de 2019.

“Esta reducción corresponde al 22% de la población ocupada. Pero recordemos que en abril se vio una reducción de 5,3 millones de ocupados que era el 25% del total aproximadamente. Entonces vemos una reducción de la ocupación significativa pero menor a la de abril”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

No obstante, hablando estrictamente de personas que se declararon desempleadas en mayo, se reportaron 2,1 millones nuevas en comparación con mayo de 2019. Sobre esto cabe recordar que en abril los nuevos desempleados fueron 1,5 millones, por lo que se puede inferir que aproximadamente 600.000 personas habrían pasado de la inactividad al desempleo.

Así mismo, Oviedo señaló que en las 13 ciudades del país, la reducción de población ocupada fue de 2,4 millones en mayo y que, a nivel nacional, se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.

Así, el incremento en el número de inactivos en mayo fue de 3,3 millones frente a mayo de 2019. En abril el incremento fue de 4,3 millones de personas.

“Vimos que 2,3 millones de los nuevos desempleados en las ciudades están concentrados en comercio, industrias manufactureras y administración pública. Pero sobre el último sector se debe aclarar que no se trata de despidos, sino de paralización de proyectos que no se pudieron desarrollar por la pandemia y que, además, no ha habido nuevas contrataciones frente al mismo periodo del año pasado”, dijo Oviedo.

En cuanto a las horas trabajadas, se concluyó que mientras en abril 55% e las personas ocupadas señaló que había trabajando menos horas, en mayo la cifra fue de 46%. Sin embargo la cifra sigue siendo alarmante en las ciudades, pues en abril 67% de las personas en estos 13 territorios dijo que estaba trabajando menos horas que lo usual, y en mayo la cifra fue de 55%. Entonces, si bien el porcentaje se contrajo, sigue siendo significativo.

Por otro lado, el director de la entidad señaló que cada 15 días se hará un reporte de desempleo a propósito de la crisis económica que atraviesa el país y no cada mes, como ha sucedido tradicionalmente.