En mayo el ISE cayó 16,6% anual

En mayo, el Indicador de Seguimiento a la Economía, ISE, tuvo una variación de -16,7%, teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2019 había cerrado con un alza de 3,9%.

El grupo que más explica el decrecimiento de la economía son las actividades terciarias, cómo lo son generación de energía, gas y agua, transporte, comercio, almacenamiento, alojamiento, servicios de comidas, tecnologías y comunicaciones, inmobiliarias, actividades artísticas, etc. Tuvo una caída de -16,6%.

El crecimiento anual de actividades primarias contra el desempeño en mayo de 2019, fue una caída de 12,9%, (pesando 13% de la economía); las actividades secundarias presentan una mejora “mayo fue mes protagónico de la reactivación”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Allí, manufactura y construcción con -31,9% (pesando 20% del total).

“Aunque es un mal resultado, es mejor al obtenido en abril, cuando fue 20,5%. Esto ratifica que la reapertura gradual de la economía ha traídos sus frutos y ha venido ayudando a la recuperación gradual de la actividad económica”, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

De esta manera, Olarte cree que, en junio, donde se abrieron más comercios, se tendrá una mejora con respecto a los meses anteriores, aunque será gradual y negativa.

“A la medida que abramos la economía, más sectores mejorarán. Los datos de abril y mayo nos dejan con unos datos no muy alentadores para la producción del segundo trimestre, y la economía en el segundo trimestre puede caer 15% en términos anuales, la más grande de la historia colombiana”, puntualizó Olarte.

Por su parte, el director del organismo recalcó que en la variación anual, “encontramos que hay una estabilidad con ligera profundización del crecimiento negativo de actividades primarias, en mayo el agro no nos dio tan buenas noticias como en abril, y por ende esta actividad económica ahora está en rojo. Sin embargo, vemos una recuperación importante del desempeño de actividades secundarias, que en abril caían más de 50% y en abril fueron -31,9%. Finamente las terciarias, estas actividades de servicios, comercio, alojamiento, transporte, etc, que no lograron ver agenda de reactivación en mayo, están teniendo una ligera mejoría. En mayo fue de -13,2% y en abril -14,2%”.