En mensaje de fin de año, Duque dijo que se invirtieron $170 billones en reactivación

En un mensaje de fin de año para el país, el presidente Iván Duque manifestó que la reactivación económica en Colombia se encuentra en marcha.

“Yo creo que este es el momento único, este es el momento de la demostración de que la reactivación es posible con el trabajo de todos, de que a los colombianos no nos queda nada grande. Y, mucho menos, podemos sentir que en algún momento la desolación llegó a nuestros corazones”, aseguró.

Según el mandatario, en "Compromiso por Colombia", se invirtieron $170 billones para 550 proyectos con los que se logrará generar un millón de empleos.

“Reactivemos nuestro país. No nos detengamos. No es hora de divisiones. No es tiempo para ventilar odios ni, mucho menos, para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación”, aseveró.

Duque aprovechó para hacer una reseña de los hechos más importantes que impulsaron la economía del país durante este año.

"Este año entregamos el Túnel de La Línea, creamos una ley para los emprendedores, modificamos la Ley del Turismo para reactivar este sector del que dependen tantas familias, asumimos las presidencias pro tempore de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur) y de la Alianza del Pacífico para tener una política exterior multilateral y enfocada en el bienestar de los colombianos”, recalcó.

Así mismo, recordó que, 110.000 productores ya hacen parte de Agricultura por Contrato, se ha ampliado en siete veces la capacidad de producir energías limpias y el compromiso de reducir en un 51% las emisiones de CO2 al 2030 y de sembrar 180 millones de árboles al 2022.

Señaló también que la tecnología, la Economía Naranja y la cultura serán protagonistas en 2021.

“Pronto llevaremos internet gratuito a más de 14.000 veredas y serán 100.000 los colombianos formados en programación. En esa es la transformación que también llega a la conectividad con alta velocidad, vamos a hacer de ella misma un vehículo de Equidad. Esa es la transformación digital en Colombia con la que todos queremos llegar a las regiones más apartadas”, sostuvo el jefe de Estado.

Por último, envió un mensaje de reconocimiento al personal de salud que estuvo y se encuentra en la primera línea para combatir la pandemia del Covid-19 y a las familias de los fallecidos por este virus.

“Aprovechamos que este es un momento para reconocer a quienes lo han dado todo en estos momentos. Reconozcamos al personal de la salud. A todos los médicos, enfermeras, asistentes. A todos mil y mil gracias por salvar vidas y por mostrar el alcance genuino de su amor por Colombia”, señaló

En estos últimos instantes del año queremos recordar a los que a causa de esta pandemia ya no se encuentran con nosotros. Y decirles a todas las familias que han perdido un ser querido que estamos con ustedes y que quienes nos dejaron estarán siempre en nuestro pensamiento y en nuestros corazones", concluyó.