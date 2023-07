“En su mayoría, los gobiernos son vergonzantes de la industria de hidrocarburos, ha estado sola y eso tiene que cambiar ”: Francisco Lloreda

Hay varios desafíos, uno es lograr que en los territorios se vea la industria como un aliado y no como el sector que hay que acabar. El segundo, hacer un mejor uso de los recursos que esta industria la aporta del país y a las regiones cuando le da regalía, pero infortunadamente a la vuelta del tiempo y al mirar atrás, creo que vamos a lamentar no haber utilizado esos recursos de una manera más estratégica para darle un impulso decidido a Colombia en desarrollo.

Lo de esperar sería decir la satisfacción del deber cumplido, pero no es así, porque en estos trabajos siempre hay mucho más por hacer. Creo, sin embargo, que hoy el país es un poco más consciente de la importancia de esta industria, aún más ante las amenazas de apocarla, eso en medio de los altibajos de estos nueve años, me lleva a retirarme del gremio con algo de esperanza, pues parto de la premisa de que los colombianos no permitirán que el país caiga en una trampa ideológica.

¿Qué otros retos ve para el país?

Hay retos de coyuntura. Se viene un tema muy grueso como la negociación con el ELN, no solo por tratarse de un proceso con tantas incertidumbres, sino porque no es tan claro que el actual Gobierno se la vaya a jugar por esta industria. Ojalá esté equivocado, pero eso necesariamente será un asunto medular, no solo del gremio, sino de todos los colombianos en los próximo años siguientes.

En medio de esta conversación mencionó la palabra esperanza, ¿usted se considera optimista o un hombre de esperanza?

Yo soy optimista por naturaleza, sino hace tiempo hubiera renunciado. No han sido años fáciles y soy optimista respecto de la industria porque creo en la sensatez del ser humano, en la sensación de los colombianos porque apostarle a destruir esta industria raya con la lógica y el sentido común. Pero más allá de la industria, soy optimista porque llevo muchos años viviendo horas extras. Poco me refiero a un cáncer que tuve a los 15 años porque creo que uno no debe hacer alarde de esas experiencias, más cuando todos en la vida tenemos dificultades, independientemente que sean de salud o económicas. Así es la vida y la vida no es justa, pero si esa vivencia me marcó.

¿Cómo lo marcó?

Me marcó y me enseñó que la vida se gana día a día. Una anécdota para ejemplificar lo que digo, yo me acostaba todos los días en medio del tratamiento de quimioterapia y en el momento de mayor debilidad le pedía a Dios solo una cosa, que me diera un día más de vida y que por ningún motivo me fuese a quitar la vida estando dormido. Eso lo consideraba como una traición, si lo que correspondía era morir, esperaba la muerte con los ojos, o sea, mirándola a los ojos.

Entonces, ese aspirar a un día adicional implicaba también merecerme ese día adicional y esas ganas y ese ánimo de vivir así fuese un día adicional. Se me convirtió como en un sello distintivo de mi personalidad y por eso en medio de la mayor dificultad siempre pienso en el mañana, que será otro día y vamos a seguir luchando.

En este proceso de su salud, ahora como líder gremial, pero también cuando estuvo en el sector público, ¿qué rol cumplió su familia?, ¿lo ha apoyado?

Tengo la oportunidad de contar con una familia que, además de solidaria, es especialmente divertida. Cuando hablo de familia me refiero, no solo a mi familia inmediata, sino a al grupo de primos. Somos una familia muy unida, que se ríe de ella misma, con gran sentido del humor.

¿Por qué dice eso?

Si bien hay situaciones que uno debe enfrentar con la trascendencia que ameritan, a veces nos preocupamos mucho por cosas que nunca llegan a pasar, eso requiere como un balance en los distintos periplos de la vida, tanto en los momentos de satisfacción como en los de frustración. Siempre he contado con el apoyo de mi familia, de mis hijos, de quién era mi señora, de mis padres. No me puedo quejar mi familia. Ha sido como un soporte y no ha sido ajena a la crítica y eso está bien.

Habla de horas extras, ¿a qué se va a dedicar ahora que salga de la ACP?

Salgo a hacer lo que he hecho toda mi vida, tratar de aportarle al país desde distintos escenarios, no con falsas pretensiones porque desde hace ya muchas décadas logré domesticar el ego y de sentirse que uno nació para algo extraordinario o que uno es un elegido. Haré tres cosas, una inmediata es terminar un libro que estoy escribiendo sobre la industria del petróleo y gas en Colombia en esta coyuntura tan compleja; con un propósito, contribuir a hacer pedagogía revelando muchas cosas. Segundo, tengo un proyecto académico muy interesante que en su momento lo hará público, creo que desde la educación se ayuda a formar y se ayuda al país. Tercero, va a continuar opinando sobre Colombia y temas internacionales.

¿Sobre qué temas opinará?

Sobre todo a defender la industria, que eso se da por descontado, voy a opinar en la defensa de lo que siempre he creído, de la democracia, el libre mercado, pese a sus imperfecciones, la libertad de prensa. Esto puede entenderse como un aporte de carácter político, a eso me voy a dedicar.

¿Cómo fue ese día cuando toma la decisión de retirarse de la ACP?

No fue solo un día, fueron muchos días, lo venía pensando y no fue una decisión fácil porque cerrar ciclos genera miedo e incertidumbre, independiente de que se trate de un trabajo o de una relación, porque si nos gusta lo que estamos haciendo, es inevitable sentir apego y a mí me encantan el trabajo que hago y mientras más he aprendido del sector energético y la industria más me ha apasionado. Hay que recordar que no somos indispensables, sino que hay momentos en los cuales uno debe entender que hay que dar un paso al costado y que deben llegar otras personas a recibir la posta esperando que lo hagan mejor. Espero que quien llegue a la ACP lo haga mejor y que no sea inferior.

Desde hace unos años, me he venido preguntando si era el momento de cerrar el ciclo y también para que la ACP tome un nuevo aire. Desde hace ya varios meses, lo empecé a conversar al interior del gremio y acordamos que quería estar hasta mediados de agosto cuando cumplo nueve años.