$!¿Es empleador? Este es el detalle del costo de un empleado con el salario mínimo para 2023

La Mesa de Concertación Salarial llegó al acuerdo de subir el salario mínimo en 16% y el auxilio de transporte un 20% a partir del 2023. De esta manera, el salario mínimo será de $1’160.000 millones y el auxilio aumentará a $140.606, para un total de $1’300.606. Esto es lo que recibirán los trabajadores que reciben un mínimo en sus cuentas.

Como lo anunció el presidente Gustavo Petro, será para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que lo perdieron por cuenta de la alta inflación.

No obstante, ese $1’300.606 no es la cifra total sobre la que los empleadores deben echar papel y lápiz, pues no es lo único que deben pagar cada vez que contratan a una persona de manera formal.