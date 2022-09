“Es urgente cerrar el subsidio a la gasolina”: experto de la industria petrolera en Colombia

Es de no creer la incoherencia de quienes recientemente han desarrollado políticas públicas en transición energética, supuestamente, la principal del anterior Gobierno de Colombia. Lo de fondo es que, en paralelo con la propaganda sobre actuaciones en pro de la transición, los ministros responsables incentivaron el consumo de combustibles -y con ello las emisiones de CO2- por la vía de medidas discrecionales para mantener bajo su precio en el país, que en la práctica constituyeron subsidios de facto, no presupuestados, a la gasolina y al diésel.

Alertó que no es sostenible seguir pagando con recursos públicos la mitad de cada galón de gasolina o de Acpm que se consume en el país y estimó que ese hueco fiscal ascendería hasta los $38 billones este año por este motivo.

El fondo de estabilización fue creado en 2007 con la idea de evitar que el aumento en los precios internacionales del petróleo golpearan el bolsillo de manera abrupta a los colombianos.

¿Ahí se profundizó más el déficit?

Los incrementos posteriores mantuvieron los precios muy por debajo de los internacionales, que crecían rápidamente con la reactivación económica a nivel global. Por eso, el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios crece ahora a unos $10 billones por trimestre y será tan doloroso cerrar. Los fuertes paros y la impopularidad de la anterior administración quizás llevaron a los responsables a patear el problema fiscal hacia adelante, para que lo resolviera el nuevo Gobierno, cualquiera que fuese. Ajustar el precio de los combustibles a valores reales tal vez les hubiese significado no llegar al final del mandato.

¿Por eso acudieron a Ecopetrol?

Para paliar la situación, ya de salida, acudieron a una billonaria distribución extraordinaria de utilidades de Ecopetrol, que en lugar de quedar disponibles para programas sociales o de inversión en bienes públicos, terminaron destinadas a pagar una deuda con el mismo Ecopetrol, generada por un subsidio de facto que acabó en el bolsillo de los más pudientes. Por eso, es loable que la actual ministra de Energía y Minas esté intentando solucionar el problema.

¿Cree necesario no seguir financiando ese subsidio, teniendo en cuenta la coyuntura económica que vive el país?

Es urgente cerrar ese subsidio, que se creó de facto, sin haber sido presupuestado. Lo hubiese tenido que hacer cualquier candidato que llegara a la Presidencia, pues es un desangre insostenible.

¿Cuál será la mejor manera de cerrar ese hueco fiscal?

No tengo las herramientas econométricas para responder con propiedad, pero el sentido común sugiere que debe hacerse pronto. Una alternativa, aunque no de fácil implementación, es buscar hacerlo a un ritmo más lento para los usuarios de estratos bajos, quizás a través de algún bono temporal para los propietarios de vehículos de esos estratos, que demuestren estar al día en sus obligaciones en cuanto a comparendos, revisión técnico-mecánica, entre otros, es decir, los conductores juiciosos y responsables.

Cerrar ese déficit tendrá un alto costo político, ¿quiénes se verán afectados de manera directa con el alza de la gasolina y por qué esos sectores?

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Antioquia, el 70% del subsidio lo reciben los cuatro deciles de más alto ingreso en la sociedad. No es realmente un subsidio para los que más lo necesitan, si bien hay personas de bajos recursos que también se benefician. Recuerde que el combustible que por excelencia usa el transporte de pasajeros y carga es el diésel, no la gasolina, con lo cual un incremento en la gasolina tiene un impacto menor sobre la inflación que el mismo aumento en el diésel. Lo paradójico de la ‘jugadita’ es que el costo político no lo pagarán los ministros o el presidente que crearon el problema.