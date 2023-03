Escándalo de corrupción en Pdvsa tumba posibilidad de importar gas desde Venezuela, ¿qué pasó?

Según se conocio a través de agencias de noticias internacionales, se trata de un escándalo de corrupción y una red de prostitución, que configuran los hechos de Prodata Energy C.A, tras la captura en Caracas de Bernardo Arosio, uno de los socios de esa compañía, que llevó a la disolución de Integral Energy Plus.

El gasoducto binacional Antonio Ricaurte construido por Pdvsa en el 2007 con el objetivo del intercambio de gas natural entre las dos naciones está fuera de servicio desde 2015.

Importación

La negociación en la que venían trabajando una empresa colombiana y otra venezolana para importar gas a Colombia desde el vecino país data de noviembre de 2022. Prodata Energy C.A e Integral Energy Plus S.A.S adelantaban ese proceso y se cayó este viernes por las denuncias anteriormente mencionadas.

Es por esto que para evitar problemas mayores, la Integral Energy Plus S.A.S decidió no continuar con el proceso y, así, proceder con la disolución y liquidación inmediata de la sociedad que tenían.

“Si bien es cierto Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, señala una misiva enviada por Integral.

El negocio de importación que ambas firmas venían explorando había generado algunas discrepancias en el sector de los hidrocarburos y analistas económicos, pues consideraban que el país podría peder autosuficiencia energética.

De acuerdo al portal venezolano armando.info, aunque el nombre de la empresa Prodata Energy es nueva en el mercado de hidrocarburos del vecino país, su quehacer operacional lleva 50 años en este negocio, ya que antes la compañía se llamaba Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 con sede en el estado Zulia.

Además del cambio de nombre, también se presentó un relevo de propietarios, directivos y de sede, justo días antes de obtener la nueva licencia de Pdvsa para exportar el gas venezolano a Colombia.

Disyuntiva

A pesar de que el Gobierno Petro anunció a mediados de marzo que sí continuará con la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, como petróleo y gas, desde el año pasado hubo mensajes de cesar toda actividad extractiva y sí importar.

Ya Venezuela tenía listos los contratos para traer 25 millones de pies cúbicos de gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte, desde finales de este año, con la duda de cómo sería la logística desde el lado colombiano para recibirlo.

Ante esto, gremios gasíferos advirtieron que Colombia tiene reservas probadas hasta ocho años, en vez de importar, lo que se debe es aumentar las exploraciones para lograr la soberanía energética.

Es de aclarar que, inicialmente, el gas que envíe Venezuela a través del gasoducto que une a ambas naciones, y cuyo grifo cerró el vecino país, debería ser para pagar los 150 millones de pies cúbicos diarios que Colombia le envió durante siete años, a cambio de recibirlos de vuelta desde el 1° de enero de 2016, situación que no se dio por el rompimiento de las relaciones bilaterales, luego se trataría de importaciones por las que habría que pagar.

*Con información de El Colombiano, La República y EFE.