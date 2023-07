Luego de que el Grupo Éxito rechazó la oferta de compra hecha por el Grupo Gilinski, todas las alternativas para el futuro de la compañía han quedado de nuevo abiertas.

Esta, que es una de las 10 empresas más grandes del país, sigue en venta y su eventualmente próximo cambio de dueños puede llegar a ser el negocio del año en Colombia, a pesar de que ya han sido varios muy relevantes los que se han dado en este 2023.

¿Qué implicaciones tiene para el país este negocio y qué escenarios vienen después del rechazo de esta primera oferta?

“No existe ninguna limitación en la ley en cuanto a las alternativas, una vez que se rechaza una oferta de compra todas las posibilidades siguen abiertas. Es evidente que seguimos siendo un destino de inversión y un país que se considera un objeto industrial”, comentó Emilio Archila, exsuperintendente de Industria y Comercio.

La oferta hecha por el Grupo Gilinski, según informó el Grupo Éxito, fue rechazada porque “no cumplía con parámetros de razonabilidad financiera” de acuerdo a su junta directiva.

Sin embargo, la decisión de vender se mantiene pues el grupo francés Casino, actual dueño de la compañía, está reorganizando su portafolio por temas financieros. Los interesados pueden ser muchos.

“De acuerdo a los analistas podría haber una nueva oferta del Grupo Gilinski, o por otra parte la chilena Cencosud, Alkosto, Walmart, algunos fondos norteamericanos, en general grandes empresas dedicadas al retail”, dice Clara Inés Pardo, profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Una vez se concrete la venta, esta tendrá un impacto significativo en la economía colombiana. Al ser una de las empresas más grandes del país en términos de ingresos operativos y activos, se espera que la inyección de capital y la renovación de la compañía generen beneficios para los agentes involucrados, incluyendo empleados y proveedores.

“Si se logra concretar la venta, este sería uno de los movimientos empresariales más grandes del país, teniendo en cuenta que es la sexta compañía más grande del país de acuerdo a la Superintendencia de Sociedades. Por ello, esta venta genera expectativas por los flujos de dinero que se producirían y el posicionamiento que tiene el país con grandes negociaciones en Latinoamérica”, señala Pardo.

“Esto no va a implicar, desde mi punto de vista, mayores traumatismos para la compañía. Entonces, creo que más bien va a ser una transición suave y lo que puede suceder es que haya más capital y un cambio en una renovación de ciertas actividades y enfoques de estos almacenes, pero todo a favor de su crecimiento en Colombia”, agrega el economista Alejandro Useche.

Por su parte, Carlos Rodríguez, director del Área Gestión y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, opina que “la importancia que tiene este Grupo Éxito en el país radica en su esquema de distribución, el cual abarca 23 departamentos y se traduce en generación de empleo, siendo este un elemento clave a considerar. A través de sus ventas, también cumplen el rol de recaudadores de impuestos, específicamente el IVA”.

Además, resalta Rodríguez que la organización, por una parte, tiene relación con fabricantes locales y con ello ayuda a impulsar los productos locales y, por otro lado, importa mercancías que comercializan en todo el país. Es decir, es un dinamizador de la economía.

“Al importar y vender mercancías, obtienen un valor agregado en sus ventas y pagan impuestos al territorio colombiano. Además, mantienen una fuerte relación con proveedores locales. Esta dinámica establece una relación económica estrecha con los pequeños productores en las áreas cercanas a sus puntos de operación, beneficiando así a las economías locales”, afirma Rodríguez.

Las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acerca de que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que entrar a supervisar el proceso para evitar que se genere un monopolio, produjeron cierta curiosidad en los analistas pues, si bien en principio se debe evitar la concentración de poder en el mercado de alimentos, el mercado aún sigue siendo amplio y competitivo. Si acaso, la venta del Grupo Éxito podría llevar a una estructura más cercana a un oligopolio, con un pequeño conjunto de empresas dominando el mercado.

Mercado relevante

“No toda compra de una compañía que lleve al control de la misma por parte de otra, es una integración. Para que exista una integración se requiere que ambas empresas, la que quiera comprar y la que quiera vender, estén en el mismo mercado relevante, pues esa es la única posibilidad de sumar participaciones de mercado”, asegura Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio.

En el caso de la oferta rechazada por Grupo Éxito, “Gilinski no participa en el mismo mercado relevante horizontal en donde está el Éxito. Es decir, Gilinski no tiene tiendas, supermercados o grandes superficies. Ahora bien, el Éxito produce algunos productos con marca propia, que pueden cruzarse con los de Nutresa u otra compañía como Yupi, en donde podría haber alguna sumatoria de participaciones de mercado, pero es algo excepcional y marginal, pues el Éxito es fundamentalmente un canal de venta y no de producción”, añade Robledo.

Posiblemente, pasen semanas o incluso meses antes de que se concrete finalmente la venta del grupo y pese a la atención que despierta en el país, probablemente los recursos que genere el negocio no se quedarán en Colombia.