$!“Está en riesgo la transición energética y el Gobierno está haciendo todo lo contrario para lograrlo”: presidente de Andesco

Tenemos subsidios cruzados, se subsidian a los estratos 1, 2 y 3, el 4 no tiene, y el 5 y 6 entrega parte de los subsidios, más unos recursos que da el Gobierno por los ministerios. Pero hay que entregarlos bien, a los que lo merecen, porque hoy tenemos mucha gente ‘colada’ en los subsidios. Hay que hacer un cambio para no desperdiciar plata y que llegue al que de verdad lo necesita.

Le queremos insistir al Gobierno que no podemos equivocarnos porque uno de los éxitos del sector es tener no solo empresas públicas, sino privadas y mixtas. En el pasado estas compañías públicas eran fortines políticos, hoy son fortines empresariales y técnicos, porque aquí creen que lo único que funciona es lo público y lo privado también es ejemplo de un excelente servicio. Y también tenemos problemas.

Ojalá entiendan que aquí no se suben los servicios porque se quiere, incluso hay rentabilidades máximas y hay obligación de no poner en riesgo el servicio, en especial a los usuarios más pobres. Por ejemplo, el 70 % de los colombianos gana un salario mínimo o menos. A nosotros no nos interesa que el precio del servicio suba por encima de la inflación. Hacemos todo para que el usuario sea nuestra razón de ser.

¿Entonces, las fórmulas de la Creg deben ser revisadas?

Ya las estamos revisando y es parte del acuerdo entre Gobierno y el sector. Como lo dije, el IPP y el IPC se toma el más bajo para fijar las tarifas. Además, la fórmula es muy sencilla para el usuario p x q (precio por cantidad), que revisen la factura y miren la cantidad del consumo del servicio.

¿Qué pasó con la propuestas del Gobierno de bajar los precios?

Menos mal que el Gobierno no lo hizo porque hubiera sido gravísimo, hubiese puesto en riesgo lo montado en 30 años.

¿Qué otros riesgos identificaron?

Tenemos el riesgo del apagón. En este momento puede ser muy peligroso no tener a punto la generación de energía de los proyectos eólico y solar, más las demoras en Hidroituango y un crecimiento de la demanda superior a la oferta, con un fenómeno de El Niño que se acerca, que puede ser fuerte. No estamos preparados, por eso invitamos al Gobierno para implementar una política de uso responsable de la energía para que luego no tengamos que llorar. No queremos un apagón.

¿El sector ya se empezó a preparar para El Niño?

Sí, estamos preparándonos. Pero aquí todos ponen. Tenemos que entender que la energía eólica y solar que iba a entrar de la Alta Guajira no llegará porque hay problemas de orden público y de seguridad. No podemos dejar de perder ni un centímetro en seguridad para que no se vayan los recursos de inversión extranjera que son fundamentales para estos proyectos que cuestan $10 billones, que son fundamentales para una matriz limpia en el país, que representan el 12 % de generación de energía y lograr al 2050 la transición energética, pero hacemos todo lo contrario para esa transición.

¿Por qué dice eso?

El Centro Regional de Estudios de Energía sacó un estudio que concluye que en los próximos 10 años debemos aumentar 10 veces la producción del gas natural porque es el energético de la transición energética, porque es menos contaminante y el más barato, pero con los anuncios de no exploración parece que estuviéramos atentando contra nosotros mismos. Decimos que queremos contaminar menos, pero no le quitamos el IVA a los carros eléctricos y a gas; queremos más centrales hídricas, pero le ponemos impuestos en este tributaria del 3 %; queremos eólica y solar, pero le ponemos del 1 % al 6 % a turbinas y máquinas.

El discurso es fácil, pero volverlo real al 2030 y 2050 con nuestras metas será difícil.

¿Cree que la transición energética está en riesgo?

Está en riesgo la transición energética. Nosotros como sector queremos la transición, pero el Gobierno está haciendo todo lo contrario para lograrlo. Además, nosotros somos los mejores aliados porque nuestras empresas son más técnicas que el mismo Gobierno; las discusiones deben volverse más técnicas y no políticas, con argumentos y cifras concretas para no especular.

Si no tenemos para generar energía eólica y solar en La Guajira, menos tendremos para montar un tren eléctrico entre el Pacífico y la Costa Caribe. Tenemos que asincerarnos y ser prudentes. Insisto, no queremos un apagón porque la demanda sigue creciendo y la oferta no da para alcanzar, eso hace que se incrementen los precios para el usuario y a eso no queremos llegar.

El presidente Petro anunció una nueva reforma a los servicios públicos, ¿qué piensa sobre eso?

Del dicho al hecho hay mucho trecho porque en este caso se debe estudiar lo técnico. Dar un discurso es fácil, pero poner en riesgo la prestación de los servicios sí que sería peligroso para el país. Lo que se debe hacer es revisar y actualizar las leyes 142 y 143 para buscar el mejor indexador. No podemos llegar con mínimos vitales sin financiamiento, ni poner en riesgo la prestación.

No caeré en pelea con el presidente, pero le digo que aquí estamos para buscar la mejor solución desde lo técnico, porque no tener el servicio es lo más caro de todo.